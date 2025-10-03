"2000$ в месяц": признание Alyona Alyona о жизни в селе разделило украинцев на два лагеря (фото)

Расходы 34-летней реперши удивили сеть

Известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, настоящее имя и фамилия которой Алена Савраненко, рассказала на днях о своих расходах на жизнь в селе. Месячная сумма, озвученная артисткой, очень удивила украинцев.

Что нужно знать:

Alyona Alyona живет с бойфрендом в глубинке Украины и тратит в месяц приличную сумму

В том же селе минимальная пенсия у людей едва ли превышает 2 тысяч гривен

Признание артистки вызвало споры среди украинцев в соцсетях

О своем бюджете 34-летняя звезда рассказала в проекте "Тур зірками" на YouTube. По словам певицы, ей достаточно для жизни в селе (переводим в украинскую валюту) примерно 82 тысячи гривен.

Реперша призналась, что ей нравится жизнь в Выгоде, потому что там она чувствует себя гораздо свободнее: местные жители уже привыкли к ней, поэтому артистка может наслаждаться обычными делами – ухаживать за садом, ходить на рыбалку или собирать грибы. Несмотря на искренность Савраненко, украинцы в сети обратили внимание именно на ее финансовый аспект.

В комментариях к посту в Телеграм-канале "Баба і кіт" подписчики разделились на два лагеря: те, кто называет репершу "оторванной от жизни селебкой"; другие же защищают артистку. Люди отмечают, что у звезды высокий уровень дохода, поэтому она имеет право тратить столько, сколько понадобится.

"У меня даже на село денег не хватает"

"И это говорит человек, который носит брендовые шмотки, и получает нехилые гонорары. Обожаю, когда оторванные от реальности селебки что-то там свистят как норм или не норм жить обычным украинцам"

"Пенсионеры в том селе с пенсией в 2,5-3к грн рады за нее".

"Сейчас брошу это в наш сельский чат. Хоть паржом"

"Телеграф" же напоминает, что в Ивано-Франковске (как и по всей Украине) в 2025 году размер минимальной пенсии остался на уровне 2361 грн.

"Ну, это надо себя во всем сдерживать. Мы к такому не привыкли"

"А где там написано, что она "выживает" на 2 тыс долларов? Она просто озвучила свои расходы. Как она тратит свои заработанные деньги это ее личное дело. У нее высокий уровень дохода, она может себе это позволить (наверное, именно это многих людей и бесит)"

Что известно о личной жизни Alyona Alyona

В 2023 году Alyona Alyona впервые подтвердила отношения с новым бойфрендом по имени Владимир. Он также связан с музыкой, но избегает публичности. Познакомилась пара в соцсети, а потом они начали жить вместе. Как выглядит ее парень — реперша скрывает. Родным городом Алены является поселок городского типа Барышевка Киевской области, там живут родители звезды.

Родители реперши Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

В марте 2024 года Alyona Alyona потеряла близкого человека из родного города. В Барышевку реперша приезжала на похороны подруги.