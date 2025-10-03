"2000$ в месяц": признание Alyona Alyona о жизни в селе разделило украинцев на два лагеря (фото)
Расходы 34-летней реперши удивили сеть
Известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, настоящее имя и фамилия которой Алена Савраненко, рассказала на днях о своих расходах на жизнь в селе. Месячная сумма, озвученная артисткой, очень удивила украинцев.
Что нужно знать:
- Alyona Alyona живет с бойфрендом в глубинке Украины и тратит в месяц приличную сумму
- В том же селе минимальная пенсия у людей едва ли превышает 2 тысяч гривен
- Признание артистки вызвало споры среди украинцев в соцсетях
О своем бюджете 34-летняя звезда рассказала в проекте "Тур зірками" на YouTube. По словам певицы, ей достаточно для жизни в селе (переводим в украинскую валюту) примерно 82 тысячи гривен.
Реперша призналась, что ей нравится жизнь в Выгоде, потому что там она чувствует себя гораздо свободнее: местные жители уже привыкли к ней, поэтому артистка может наслаждаться обычными делами – ухаживать за садом, ходить на рыбалку или собирать грибы. Несмотря на искренность Савраненко, украинцы в сети обратили внимание именно на ее финансовый аспект.
В комментариях к посту в Телеграм-канале "Баба і кіт" подписчики разделились на два лагеря: те, кто называет репершу "оторванной от жизни селебкой"; другие же защищают артистку. Люди отмечают, что у звезды высокий уровень дохода, поэтому она имеет право тратить столько, сколько понадобится.
- "У меня даже на село денег не хватает"
- "И это говорит человек, который носит брендовые шмотки, и получает нехилые гонорары. Обожаю, когда оторванные от реальности селебки что-то там свистят как норм или не норм жить обычным украинцам"
- "Пенсионеры в том селе с пенсией в 2,5-3к грн рады за нее".
- "Сейчас брошу это в наш сельский чат. Хоть паржом"
"Телеграф" же напоминает, что в Ивано-Франковске (как и по всей Украине) в 2025 году размер минимальной пенсии остался на уровне 2361 грн.
- "Ну, это надо себя во всем сдерживать. Мы к такому не привыкли"
- "А где там написано, что она "выживает" на 2 тыс долларов? Она просто озвучила свои расходы. Как она тратит свои заработанные деньги это ее личное дело. У нее высокий уровень дохода, она может себе это позволить (наверное, именно это многих людей и бесит)"
Что известно о личной жизни Alyona Alyona
В 2023 году Alyona Alyona впервые подтвердила отношения с новым бойфрендом по имени Владимир. Он также связан с музыкой, но избегает публичности. Познакомилась пара в соцсети, а потом они начали жить вместе. Как выглядит ее парень — реперша скрывает. Родным городом Алены является поселок городского типа Барышевка Киевской области, там живут родители звезды.
В марте 2024 года Alyona Alyona потеряла близкого человека из родного города. В Барышевку реперша приезжала на похороны подруги.