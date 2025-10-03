Актриса стала гражданкой РФ в 2009 году и радовалась аннексии Крыма

Актриса украинского происхождения Валентина Рубцова, известная по главной роли в российском сериале "СашаТаня", продалась кровавым рублям. Артистка родилась на Донбассе, однако с 2014 года стала активно поддерживать аннексию Крыма, а сейчас оплакивает ярого пропагандиста Тиграна Кеосаяна.

Что нужно знать:

Валентина Рубцова родилась в Макеевке и получила известность благодаря роли в ситкомах "Универ" и "СашаТаня"

В интервью актриса заявляла, что Крым "исторически всегда был территорией России"

В сентябре 2025 года Рубцова публично оплакала смерть пропагандиста Кеосаяна

Будущая актриса родилась 3 октября 1977 года в Макеевке Донецкой области, которая сейчас находится в оккупации и страдает от нехватки воды. В детстве занималась спортивной гимнастикой, имеет звание кандидата в мастера спорта. В школьные годы активно участвовала в театральных постановках и спектаклях, а с 1994 по 1996 год успела поработать в Донецком областном театре юного зрителя.

В 2001 году окончила ГИТИС, также параллельно с учебой выступала в составе группы "Девочки". В 2003 году Рубцова начала карьеру в мюзиклах, а уже в 2004-м впервые появилась в кино, сыграв эпизодическую роль в фильме "Ландыш серебристый 2" режиссера Кеосаяна. По признанию актрисы, ее путь на большой экран открыл именно покойный пропагандист.

Тигран Кеосаян, еще когда мы работали на мюзикле "12 стульев", сказал: "Рубцова, я сниму тебя в фильме!" И сдержал слово. Начав снимать 12-серийный "Ландыш серебристый", он предложил мне роль певицы. Это был мой первый киноопыт, и сразу с такими мастерами, как Саша Цекало, Юрий Стоянов, Нонна Гришаева! Валентина Рубцова

Уроженка Макеевки получила широкую известность благодаря роли Тани Архиповой в популярных ситкомах "Универ" и "СашаТаня", где ее партнером стал российский актер Андрей Гайдулян.

Что говорит о войне Валентина Рубцова

В 2009 году актриса получила российское гражданство. В 2019 году в интервью российскому YouTube-каналу "Эмпатия Манучи" Рубцова заявила, что Крым "исторически всегда был территорией России". Тогда же она рассказала, что последний раз была в Донбассе девять лет назад.

Я помню, как мне звонила сестра и говорила, что не знает, что делать, поскольку рядом выстрелы. Там похоронен мой брат (умер в 18 лет из-за проблем с сердцем — ред.), поэтому мама не хочет уезжать. Там вся моя семья. Папа, сестра. У меня сначала не было возможности их перевезти, а теперь они сами не согласились. Они хотят быть там. Там их место, они там родились заявила предательница в 2019 году

Судя по публикациям Валентины в соцсетях, ей все равно на то, что происходит на ее родине. Артиста не освещает военные события в Украине и не осуждает российское вторжение, выкладывая лишь кадры из личной жизни, съемок и посты о любви к Москве.

27 сентября 2025 года предательница оплакивала кончину Тиграна Кеосаяна, написав в Инстаграме, что пропагандист был "очень добрым" человеком. Интересно, что комментарии к посту Валентина отключила.

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно умер российский режиссер-пропагандист Тигран Кеосаян. Спустя пару дней в Москве состоялась церемония прощания с путинистом, однако где похоронили его — для всех остается загадкой.