Плаче за померлим Кеосаяном і любить Москву: що говорить про війну уродженка Макіївки Рубцова із "СашіТані"

Тетяна Кармазіна
Валентина Рубцова неодноразово дякувала пропагандисту Тиграну Кеосаяну
Валентина Рубцова неодноразово дякувала пропагандисту Тиграну Кеосаяну. Фото Колаж "Телеграфу"

Актриса стала громадянкою РФ у 2009 році і раділа анексії Криму

Актриса українського походження Валентина Рубцова, відома за головною роллю у російському серіалі "СашаТаня", продалася кривавим рублям. Артистка народилася на Донбасі, проте з 2014 року стала активно підтримувати анексію Криму, а зараз оплакує затятого пропагандиста Тиграна Кеосаяна.

Що потрібно знати:

  • Валентина Рубцова народилася у Макіївці та здобула популярність завдяки ролі у ситкомах "Універ" та "СашаТаня"
  • В інтерв’ю актриса заявляла, що Крим "історично завжди був територією Росії"
  • У вересні 2025 року Рубцова публічно оплакала смерть пропагандиста Кеосаяна

Майбутня актриса народилася 3 жовтня 1977 року у Макіївці Донецької області, яка зараз перебуває в окупації і страждає від нестачі води. У дитинстві займалася спортивною гімнастикою, має звання кандидата у майстри спорту. У шкільні роки брала активну участь у театральних постановках та спектаклях, а з 1994 по 1996 рік встигла попрацювати у Донецькому обласному театрі юного глядача.

Валентина Рубцова у дитинстві
2001 року закінчила "ГІТІС", також паралельно з навчанням виступала у складі групи "Девочки". У 2003 році Рубцова розпочала кар’єру в мюзиклах, а вже у 2004-му вперше з’явилася в кіно, зігравши епізодичну роль у фільмі "Конвалія срібляста 2" режисера Кеосаяна. За словами актриси, її шлях на великий екран відкрив саме покійний пропагандист.

Тигран Кеосаян, ще коли ми працювали на мюзиклі "12 стільців", сказав: "Рубцова, я зніму тебе у фільмі!" І дотримав слова. Почавши знімати 12-серійну "Конвалію сріблясту", він запропонував мені роль співачки. Це був мій перший кінодосвід, і одразу з такими майстрами, як Саша Цекало, Юрій Стоянов, Нонна Гришаєва!

Валентина Рубцова

Уродженка Макіївки здобула широку популярність завдяки ролі Тані Архіпової у популярних ситкомах "Універ" та "СашаТаня", де її партнером став російський актор Андрій Гайдулян.

Валентина Рубцова в молодості і зараз
Сашатаня Валентина Рубцова Андрій Гайдулян
Кадр із серіалу "СашаТаня"

Що говорить про війну Валентина Рубцова

2009 року актриса отримала російське громадянство. У 2019 році в інтерв’ю російському YouTube-каналу "Емпатія Манучі" Рубцова заявила, що Крим "історично завжди був територією Росії". Тоді ж вона розповіла, що востаннє була на Донеччині дев’ять років тому.

Я пам’ятаю, як мені дзвонила сестра і казала, що не знає, що робити, бо поряд постріли. Там похований мій брат (помер у 18 років через проблеми із серцем — ред.), тому мама не хоче їхати. Там уся моя сім’я. Батько, сестра. У мене спочатку не було можливості їх перевезти, а тепер вони не погодилися. Вони хочуть бути там. Там їхнє місце, вони там народилися

заявила зрадниця у 2019 році

Судячи з публікацій Валентини у соцмережах, їй все одно на те, що відбувається на її батьківщині. Артиста не висвітлює військові події в Україні та не засуджує російське вторгнення, викладаючи лише кадри з особистого життя, зйомок та пости про любов до Москви.

валентина рубцова
валентина рубцова москва

27 вересня 2025 року зрадниця оплакувала смерть Тиграна Кеосаяна, написавши в Інстаграмі, що пропагандист був "дуже доброю" людиною. Цікаво, що коментарі до поста Валентина відключила.

тигран кеосаян валентина рубцова
Рубцова вдячна пропагандисту

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нещодавно помер російський режисер-пропагандист Тигран Кеосаян. Через кілька днів у Москві відбулася церемонія прощання з путіністом, проте де поховали його – для всіх залишається загадкою.

