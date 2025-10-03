Актриса стала громадянкою РФ у 2009 році і раділа анексії Криму

Актриса українського походження Валентина Рубцова, відома за головною роллю у російському серіалі "СашаТаня", продалася кривавим рублям. Артистка народилася на Донбасі, проте з 2014 року стала активно підтримувати анексію Криму, а зараз оплакує затятого пропагандиста Тиграна Кеосаяна.

Що потрібно знати:

Валентина Рубцова народилася у Макіївці та здобула популярність завдяки ролі у ситкомах "Універ" та "СашаТаня"

В інтерв’ю актриса заявляла, що Крим "історично завжди був територією Росії"

У вересні 2025 року Рубцова публічно оплакала смерть пропагандиста Кеосаяна

Майбутня актриса народилася 3 жовтня 1977 року у Макіївці Донецької області, яка зараз перебуває в окупації і страждає від нестачі води. У дитинстві займалася спортивною гімнастикою, має звання кандидата у майстри спорту. У шкільні роки брала активну участь у театральних постановках та спектаклях, а з 1994 по 1996 рік встигла попрацювати у Донецькому обласному театрі юного глядача.

Валентина Рубцова у дитинстві

2001 року закінчила "ГІТІС", також паралельно з навчанням виступала у складі групи "Девочки". У 2003 році Рубцова розпочала кар’єру в мюзиклах, а вже у 2004-му вперше з’явилася в кіно, зігравши епізодичну роль у фільмі "Конвалія срібляста 2" режисера Кеосаяна. За словами актриси, її шлях на великий екран відкрив саме покійний пропагандист.

Тигран Кеосаян, ще коли ми працювали на мюзиклі "12 стільців", сказав: "Рубцова, я зніму тебе у фільмі!" І дотримав слова. Почавши знімати 12-серійну "Конвалію сріблясту", він запропонував мені роль співачки. Це був мій перший кінодосвід, і одразу з такими майстрами, як Саша Цекало, Юрій Стоянов, Нонна Гришаєва! Валентина Рубцова

Уродженка Макіївки здобула широку популярність завдяки ролі Тані Архіпової у популярних ситкомах "Універ" та "СашаТаня", де її партнером став російський актор Андрій Гайдулян.

Валентина Рубцова в молодості і зараз

Кадр із серіалу "СашаТаня"

Що говорить про війну Валентина Рубцова

2009 року актриса отримала російське громадянство. У 2019 році в інтерв’ю російському YouTube-каналу "Емпатія Манучі" Рубцова заявила, що Крим "історично завжди був територією Росії". Тоді ж вона розповіла, що востаннє була на Донеччині дев’ять років тому.

Я пам’ятаю, як мені дзвонила сестра і казала, що не знає, що робити, бо поряд постріли. Там похований мій брат (помер у 18 років через проблеми із серцем — ред.), тому мама не хоче їхати. Там уся моя сім’я. Батько, сестра. У мене спочатку не було можливості їх перевезти, а тепер вони не погодилися. Вони хочуть бути там. Там їхнє місце, вони там народилися заявила зрадниця у 2019 році

Судячи з публікацій Валентини у соцмережах, їй все одно на те, що відбувається на її батьківщині. Артиста не висвітлює військові події в Україні та не засуджує російське вторгнення, викладаючи лише кадри з особистого життя, зйомок та пости про любов до Москви.

27 вересня 2025 року зрадниця оплакувала смерть Тиграна Кеосаяна, написавши в Інстаграмі, що пропагандист був "дуже доброю" людиною. Цікаво, що коментарі до поста Валентина відключила.

Рубцова вдячна пропагандисту

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нещодавно помер російський режисер-пропагандист Тигран Кеосаян. Через кілька днів у Москві відбулася церемонія прощання з путіністом, проте де поховали його – для всіх залишається загадкою.