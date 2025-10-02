Тигран Кеосаян до рупорки Кремля був одружений з російською кінозіркою

Російський актор і режисер Тигран Кеосаян, який помер у п’ятницю, 26 вересня, знаходився у шлюбі з журналісткою та затятою путіністкою Маргаритою Симоньян. Вона ж зруйнувала його перший шлюб із відомою у РФ актрисою Альоною Хмельницькою.

Тигран Кеосаян 21 рік прожив у шлюбі з Альоною Хмельницькою і виховав двох дочок

Ще до розлучення він почав роман із Маргаритою Симоньян, яка пізніше стала його дружиною і народила трьох дітей

Після весілля із Симоньян чоловік став затятим кремлівським пропагандистом

"На чужому нещасті щастя не збудуєш", — кажуть у народі. Так воно й сталося з пропагандисткою, яка у 2022 році раділа вторгненню Росії до України. Вона не лише "вкрала" з чужої родини чоловіка, а й батька: у 21-річному шлюбі із Хмельницькою він виховував двох доньок.

З акторкою Тигран познайомився в театрі "Лєнком", і в 1993 році пара одружилася. 1994 року у Хмельницької та Кеосаяна народилася дочка Олександра, а через 16 років на світ з’явилася друга дочка Ксенія.

Відомо, що ще до розлучення подружжя у 2014 році Кеосаян закрутив роман Маргаритою Симоньян. Лише 2022 року колишня коханка офіційно стала дружиною режисера, а до цього встигла народити йому ще трьох дітей.

Спочатку обидві жінки, ясна річ, недолюблювали одна одну, але згодом їм вдалося потоваришувати. Хмельницька вирішила бути у добрих стосунках із колишнім чоловіком та його новою родиною. Однак саме у стосунках із пропагандисткою Кеосаян став кровожерливим у висловлюваннях, активно підтримував війну в Україні та агресивну політику Кремля.

Нагадаємо, що Тигран Кеосаян помер у 59 років, не виходячи з коми. Через кілька днів у Москві відбулася церемонія прощання з путіністом, проте де поховали його – для всіх залишається загадкою.