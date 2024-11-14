Покоится рядом с родной дочерью: как выглядит могила легендарного Джигарханяна и что он говорил об Украине

Известный актер, не поддержавший Путина, не дожил до своих 90 лет

Ровно 90 лет назад, 3 октября 1935 года, в Ереване родился советский и российский актер Армен Джигарханян. Похоронили его на Ваганьковском кладбище в Москве, рядом с родной дочерью Еленой, которой не стало в 23 года.

Что нужно знать:

Армен Джигарханян сыграл более 300 ролей в кино

После смерти актера в 2020 году на его могиле установили памятник, который вызвал противоречивую реакцию поклонников

В 2014 году Джигарханян осудил аннексию Крыма и говорил о теплых чувствах к Украине

Армен Джигарханян родился в 1935 году в Ереване. Происходил из старинного рода тифлисских армян. Рос актер в русскоязычной среде, учился в русской школе и с одинаковым старанием постигал азы армянской и русской культур.

В школьные годы он увлекся кино и театром, поэтому отправился в Москву, чтобы поступить в ГИТИС, но неудачно. Тогда Армен вернулся в Ереван и начал работать на киностудии "Арменфильм" помощником оператора. В 1954 году он поступил в Ереванский художественно-театральный институт на актерское отделение.

Армен Джигарханян в молодости

На сцену он впервые вышел в 1955 году, взяв участие в спектакле "Иван Рыбаков", в труппе Ереванского русского драматического театра Джигарханян проработал более 10 лет. А в 1960 году он дебютировал в кино в фильме "Обвал", а известность ему принесла кинокартина "Здравствуй, это я!".

Фильмография актера насчитывает более 300 фильмов, среди которых "Ширли-мырли", "Собака на сене", "Тегеран-43", "Исчезнувшая империя". Армен Джигарханян был одним из самых востребованных актеров советского и российского кино.

Армен Джигарханян сыграл в более 300 фильмах

Как сейчас выглядит могила Армена Джигарханяна

Актер скончался 14 ноября 2020 года в Москве из-за остановки сердца, которая была вызвана болезнью почек и отеком организма на фоне других хронических заболеваний. Церемония прощания с ним проходила в Московском драматическом театре, а похоронен актер на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью Еленой.

Армен Джигарханян похоронен на Ваганьковском кладбище

В 2021 году на его могиле открыли памятник, авторами которого стали скульпторы Ваге и Микаэль Согояны. Актер был запечатлен в любимом образе Сократа из спектакля "Беседы с Сократом".

Как выглядит могила Армена Джигарханяна

Но работа скульпторов вызвала у поклонников творчества Армена Джигарханяна неоднозначную реакцию. Одним памятник понравился, они отметили, что он выглядит копией покойного актера. А другие раскритиковали его, подчеркнув, что выглядит он странно и некрасиво, а само изображение Джигарханяна сравнили с "безногим карликом".

Памятник на могиле Армена Джигарханяна

Что Армен Джигарханян говорил об Украине

Известный актер в 2014 году осудил аннексию Крыма Россией и заявил, что не будет подписывать никаких писем в поддержку российского президента Путина. Он не понимал, как граждане Украины и России могут между собой враждовать.

"Один дурак бросил камень в воду, 100 умных вытянуть не могут", – приводил в пример армянскую пословицу актер.

Армен Джигарханян был на стороне украинцев

Звезда советских фильмов тепло отзывался об Украине, он отмечал, что гастроли театра по Украине для него являются праздником. У Джигарханяна в Киеве были близкие друзья, которых он называл своими братьями.

Напомним, что недавно умер российский режиссер-пропагандист Тигран Кеосаян. Спустя пару дней в Москве состоялась церемония прощания с путинистом, однако где похоронили его — для всех остается загадкой.