Покоится рядом с родной дочерью: как выглядит могила легендарного Джигарханяна и что он говорил об Украине
Известный актер, не поддержавший Путина, не дожил до своих 90 лет
Ровно 90 лет назад, 3 октября 1935 года, в Ереване родился советский и российский актер Армен Джигарханян. Похоронили его на Ваганьковском кладбище в Москве, рядом с родной дочерью Еленой, которой не стало в 23 года.
Что нужно знать:
- Армен Джигарханян сыграл более 300 ролей в кино
- После смерти актера в 2020 году на его могиле установили памятник, который вызвал противоречивую реакцию поклонников
- В 2014 году Джигарханян осудил аннексию Крыма и говорил о теплых чувствах к Украине
Армен Джигарханян родился в 1935 году в Ереване. Происходил из старинного рода тифлисских армян. Рос актер в русскоязычной среде, учился в русской школе и с одинаковым старанием постигал азы армянской и русской культур.
В школьные годы он увлекся кино и театром, поэтому отправился в Москву, чтобы поступить в ГИТИС, но неудачно. Тогда Армен вернулся в Ереван и начал работать на киностудии "Арменфильм" помощником оператора. В 1954 году он поступил в Ереванский художественно-театральный институт на актерское отделение.
На сцену он впервые вышел в 1955 году, взяв участие в спектакле "Иван Рыбаков", в труппе Ереванского русского драматического театра Джигарханян проработал более 10 лет. А в 1960 году он дебютировал в кино в фильме "Обвал", а известность ему принесла кинокартина "Здравствуй, это я!".
Фильмография актера насчитывает более 300 фильмов, среди которых "Ширли-мырли", "Собака на сене", "Тегеран-43", "Исчезнувшая империя". Армен Джигарханян был одним из самых востребованных актеров советского и российского кино.
Как сейчас выглядит могила Армена Джигарханяна
Актер скончался 14 ноября 2020 года в Москве из-за остановки сердца, которая была вызвана болезнью почек и отеком организма на фоне других хронических заболеваний. Церемония прощания с ним проходила в Московском драматическом театре, а похоронен актер на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью Еленой.
В 2021 году на его могиле открыли памятник, авторами которого стали скульпторы Ваге и Микаэль Согояны. Актер был запечатлен в любимом образе Сократа из спектакля "Беседы с Сократом".
Но работа скульпторов вызвала у поклонников творчества Армена Джигарханяна неоднозначную реакцию. Одним памятник понравился, они отметили, что он выглядит копией покойного актера. А другие раскритиковали его, подчеркнув, что выглядит он странно и некрасиво, а само изображение Джигарханяна сравнили с "безногим карликом".
Что Армен Джигарханян говорил об Украине
Известный актер в 2014 году осудил аннексию Крыма Россией и заявил, что не будет подписывать никаких писем в поддержку российского президента Путина. Он не понимал, как граждане Украины и России могут между собой враждовать.
"Один дурак бросил камень в воду, 100 умных вытянуть не могут", – приводил в пример армянскую пословицу актер.
Звезда советских фильмов тепло отзывался об Украине, он отмечал, что гастроли театра по Украине для него являются праздником. У Джигарханяна в Киеве были близкие друзья, которых он называл своими братьями.
