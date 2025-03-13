Комаров впервые ответил на слухи о разводе и признался, была ли измена

Звездные супруги больше не вместе

Украинский журналист и ведущий тревел-проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров публично подтвердил развод с обладательницей титула "Мисс Украина 2016" Александрой Кучеренко.

Известный мужчина рассказал об этом на официальной странице в Фейсбуке. По словам ведущего, они подали совместное заявление о расторжении брака через ЗАГС и разводятся мирно и цивилизованно.

"Да, мы расстаемся. Нет, никто никому не изменил. Не обманул. Не пошел к другому/другой. Расходимся с уважением друг к другу. Это решение двух взрослых людей. И все, что было в нашей совместной жизни, остается только нашим, между нами двумя. За закрытой дверью семьи, которую нам не удалось сохранить. Но мы остаемся друзьями, не прекращаем общение, у нас все в порядке с человеческими отношениями. Просто теперь – они не семейные", — сообщил Комаров.

Дмитрий также добавил, что у каждой семьи есть свои споры, недоразумения, ссоры, и это нормально. Однако важно чувствовать и распознавать момент, когда в отношениях появляются первые признаки серьезных недоразумений.

"Не упускайте время, пока ситуация не стала неисправимой. Обязательно разговаривайте друг с другом, обсуждайте, не молчите. Довести ситуацию до развода – это очень плохо. И развод – это плохо. Берегите свои семьи и чувства", — посоветовал журналист, добавив, что он с Кучеренко больше не будет давать комментарии на эту тему.

Напомним, что ведущий "Мира наизнанку" Дмитрий Комаров и журналистка Александра Кучеренко познакомились на конкурсе красоты "Мисс Украина" в 2016 году, после чего у них начался роман. Свадьба пары была тайной и состоялась в 2019 году в Иерусалиме, а медовый месяц молодожены провели на Мальдивах. Супруги были вместе 9 лет, при этом Дмитрий старше Александры на 15 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, как изменился Дмитрий Комаров. В сети украинцы отметили, что ведущий "Мира наизнанку" немного поправился.