Карпачев не показывает жену и сына: что известно об избраннице звездного психолога

Шоумен держит в секрете не только подробности личной жизни, но и точную дату своего рождения

Один из популярнейших украинских телеведущих и психологов Дмитрий Карпачев годами помогает зрителям разобраться с семейными проблемами в воспитании детей. Он участвовал в шоу "Супермама", "Дорогая, мы убиваем детей", "Один за всех", "Беременна в 16" и т.д. При этом о личной жизни шоумена известно немного, в отличие от ведущего "Мира наизнанку" Комарова. Он женат и имеет сына, а его избранница всегда была в тени своего мужа.

Звездного психолога называют одним из самых секретных телеведущих украинского телевидения, поскольку нигде нет много информации о нем и его личной жизни. "Телеграф" решил выяснить, что известно о жене Дмитрии Карпачеве.

Что известно о Дмитрии Карпачеве

Точная дата рождения шоумена остается в секрете. Известно лишь то, что он родился в 1978 году в Кировограде. По данным Википедии, отчество Карпачева — Вильямович. Он обучался в Кировоградском институте сельскохозяйственного машиностроения. Проходил сертификацию в Московском гештальтном институте, Европейской ассоциации психологии, Международном Эриксоновском Университете.

Телевизионную карьеру Дмитрий начал с шоу Савика Шустера Студия, где он был психологом-консультантом. Уже через два года его пригласили на телеканал СТБ ведущим программы "Правила жизни". Впоследствии он стал вести еще несколько шоу. Среди них — "Дорогая, мы убиваем детей", "Спасите нашу семью". Сейчас Карпачев — ведущий программ "Супермама" и "Супербабушка".

Что известно о жене Дмитрия Карпачева

Избранник звездного психолога зовут Ирина. С Дмитрием она состоит в браке уже более 10 лет. В первый год супружеской жизни у пары родился сын Святогор.

По словам Карпачева, Ирина – важная часть его жизни. Об этом пишет "Меркурий". Раньше женщина занималась йогой на профессиональном уровне, а впоследствии стала коучем по личному развитию. Из-за желания оградить свою семью от публичности, Дмитрий не показывает ни жену, ни сына.

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