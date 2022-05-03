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У США назвали головні проблеми російських військ в Україні

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Російська техніка в Україні Новина оновлена 03 травня 2022, 04:20
Російська техніка в Україні

У США не побачили жодних успіхів у діях російських окупантів на Сході України

Російські війська в Україні мають низький рівень мотивації, проблеми з логістикою та страждають від поганого командування та управління.

Про це йдеться у зведенні Пентагону за підсумками 2 травня.

Високопосадовець оборонного відомства США зазначив, що росіяни демонструють на Донбасі "у кращому разі" мінімальний прогрес, а цілі окупантів залишаються недосягнутими.

Також у Пентагоні назвали незначними успіхи росіян біля Ізюма та Попасної. Подібне також спостерігалося у багатьох населених пунктах Донбасу.

"Вони прийдуть, оголосять про перемогу, а потім відведуть свої війська лише для того, щоб дозволити українцям повернути їх. Було багато розмов за останні пару днів", — сказав представник Пентагону.

Крім того, у США зазначають, що росіяни бояться ризикувати та допускати ще більше втрат як у повітряних боях, так і у наземних.

Українські захисники міцно утримують Харків від ворожих атак. Попри те, що місто продовжує обстрілювати, ВСУ вдалося відтіснити окупантів приблизно на 40 кілометрів на схід. Це, за словами представника відомства, є прикладом "жорсткого та грізного опору" українців.

Також він додав, що США вже передали 70 із 90 гаубиць М-777, а навчання з підготовки розрахунків проводяться за межами України. Також вже було передано близько 140 тисяч 155 мм снарядом до цих знарядь. Ще стільки ж будуть передані у майбутньому.

Як повідомлялося раніше, у США заявили, що мають намір до кінця цього тижня передати Україні ще 5 тисяч ракет до протитанкових комплексів "Джавелін".

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#Україна #США #Росія
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