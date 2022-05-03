В США назвали главные проблемы российских войск в Украине

В США не увидели каких-либо успехов в действиях российских оккупантов на Востоке Украины

Российские войска в Украине имеют низкий уровень мотивации, проблемы с логистикой и страдают от плохого командования и управления.

Об этом говорится в сводке Пентагона по итогам 2 мая.

Высокопоставленный чиновник оборонного ведомства США отметил, что россияне демонстрируют на Донбассе "в лучшем случае" минимальный прогресс, а цели оккупантов остаются недостигнутыми.

Также в Пентагоне назвали незначительными успехи россиян возле Изюма и Попасной. Подобное также наблюдалось во многих населенных пунктах Донбасса.

"Они придут, объявят о победе, а затем отведут свои войска только для того, чтобы позволить украинцам вернуть их. Было много разговоров за последние пару дней", — сказал представитель Пентагона.

Кроме того, в США отмечают, что россияне боятся рисковать и допускать еще больше потерь как в воздушных боях, так и в наземных.

Украинские защитники же прочно удерживают Харьков от вражеских атак. Несмотря на то, что город продолжает подвергаться обстрелам, ВСУ удалось оттеснить оккупантов примерно на 40 километров на восток. Это, по словам представителя ведомства, является примером "жесткого и грозного сопротивления" украинцев.

Также он добавил, что США уже передали 70 из 90 гаубиц М-777, а учения по подготовке расчетов проводятся за пределами Украины. Также уже было передано около 140 тысяч 155-мм снарядом к этим орудиям. Еще столько же будут переданы в будущем.

Как сообщалось ранее, в США заявили, что намерены до конца этой недели передать Украине еще 5 тысяч ракет к противотанковым комплексам "Джавелин".