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Членство України в ЄС: стало відомо, коли Єврокомісія підготує рішення

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Наталія Чебан Наталія Чебан
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Членство України в ЄС: стало відомо, коли Єврокомісія підготує рішення Новина оновлена 08 квітня 2022, 18:18

Розгляд заявки на членство в ЄС розпочався 21 березня

Члени Єврокомісії планують підготувати рішення стосовно членства України в Європейському Союзі вже цього літа.

Вказану інформацію під час візиту до Києва у п'ятницю, 8 квітня, оприлюднила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

"Зазвичай минають роки, перш ніж Рада ЄС прийме заявку на членство, але Україна зробила це за тиждень або два, і я закликаю рухатися вперед якнайшвидше… Наша мета — представити заявку України Раді цього літа", — повідомила вона.

Новина доповнюється…

Теги:
#Україна #ЄС #Заявка #Членство в ЄС
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