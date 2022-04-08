Членство Украины в ЕС: стало известно, когда Еврокомиссия подготовит решение
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Рассмотрение заявки на членство в ЕС началось 21 марта
Члены Еврокомиссии планируют подготовить решение о членстве Украины в Европейском Союзе уже этим летом.
Указанную информацию во время визита в Киев в пятницу, 8 апреля, обнародовала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
"Обычно проходят годы, прежде чем Совет ЕС примет заявку на членство, но Украина сделала это через неделю или две, и я призываю двигаться вперед как можно быстрее… Наша цель — представить заявку Украины Совету этим летом", — сообщила она.
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