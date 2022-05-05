Зеленський попросив у США зброю для розблокування портів: що відомо

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Сполучених Штатів Америки із проханням про допомогу. Гарант попросив відправити Києву багаторазові високоточні дрони, реактивні системи залпового вогню далекого радіусу дії та протикорабельні ракети для розблокування українських портів.

Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram

Про це в ефірі NBC розповів американський сенатор Джейсон Кроу.

Новина доповнюється…