Зеленський попросив у США зброю для розблокування портів: що відомо
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Президент України Володимир Зеленський звернувся до Сполучених Штатів Америки із проханням про допомогу. Гарант попросив відправити Києву багаторазові високоточні дрони, реактивні системи залпового вогню далекого радіусу дії та протикорабельні ракети для розблокування українських портів.
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Про це в ефірі NBC розповів американський сенатор Джейсон Кроу.
Новина доповнюється…
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