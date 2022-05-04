Війна триватиме довго? Арестович пояснив підступний задум росіян

Підрозділи росіян умисно перекидають в Україну частинами

Російські окупанти займаються затягуванням війни для того, що виснажити Україну та дискредитувати її в очах західних партнерів. Однак попри всі намагання ворожій армії нічого не вдасться.

Таку думку озвучив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу.

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За його словами, верхівка російської армії перекидає підрозділи в Україну частинами, що вважається дурістю з точки зору ведення бойових дій.

"Всі чекали, що наступ на Донбасі буде раптовим і великим, але того не сталося. Вони просто кидають сили по частинах, що є з військової точки зору дурістю. Навіщо? Вони хочуть виснаження наших сил. Вони не хочуть, щоб ми встигли накопичити західну зброю у кількості, яка дозволить нам перейти у наступ. Вони постійно атакують і ми витрачаємо західну допомогу", — повідомив Арестович.

Радник голови ОП додав, що російські окупанти підтягуватимуть резерви поступово, а паралельно будуть нищити озброєння українських військових, яке постачає Захід. Арестович вважає, що зовсім скоро росіяни перейдуть до тактики хвиль й можуть початися своєрідні перегони.

"Російські намагання підтягнути резерви чи західна зброя, яка допоможе перейти у наступ. А тут все неоднозначно. Саме на це розраховує рф, що скільки б нам не надходило західної допомоги, ми не могли піти у контрнаступ. Тоді це означатиме, що конфлікт затягується, Україна просідає економічно, західна допомога не спрацьовує", — зазначив він.

У такий спосіб, підкреслив Арестович, росія хоче продемонструвати Заходу, що нібито українські війська не здатні відбити навалу ворога, але нічого в них не вийде. У ОП додали, що все одно переможе ухвалений американською владою ленд-ліз, але сама війна буде довготривалою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США проголосували за ленд-ліз для України 28 квітня — цей документ значно спростить процедуру постачання зброї для українських захисників. Крім того, американський президент Джо Байден заявив про новий пакет допомоги Україні на фантастичну суму й пообіцяв погані новини росіянам.