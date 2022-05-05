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Зеленський поговорив з "ображеним" Штайнмаєром

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Володимир Зеленський та Франк-Вальтер Штайнмаєр Новина оновлена 05 травня 2022, 16:05
Володимир Зеленський та Франк-Вальтер Штайнмаєр

Сторони домовилися залишити всі розбіжності позаду

Володимир Зеленський переговорив по телефону із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, якому раніше президент України відмовив у візиті до Києва через тісні зв'язки з росією.

Про телефонну розмову двох глав держави повідомив заступник редактора видання Bild Пауль Ронцхаймер.

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"Сторони домовилися залишити минуле позаду, щоб зосередитись на майбутній співпраці", — написав він.

Варто зазначити, що рішення української влади відмовити у візиті до Києва німецькому президенту Франку-Вальтеру Штайнмаєру в Берліні сприйняли дуже неоднозначно. Деякі з німецьких чиновників відкрито заявляють про своє розчарування або невдоволення.

Нагадаємо, що візит німецького президента до України мав відбутися у середу, 13 квітня. Франка-Вальтера Штайнмаєра чекали разом із чотирма іншими лідерами європейських країн, проте незабаром стало відомо, що приїзд лідера Німеччини у Києві порахували "небажаним".

Однак попри таку риторику офіційного Києва, у Німеччині підкреслили, що готові допомогти Україні зброєю.

Теги:
#Німеччина #Володимир Зеленський #Франк Вальтер Штайнмаєр
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