Зеленський поговорив з "ображеним" Штайнмаєром

Сторони домовилися залишити всі розбіжності позаду

Володимир Зеленський переговорив по телефону із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, якому раніше президент України відмовив у візиті до Києва через тісні зв'язки з росією.

Про телефонну розмову двох глав держави повідомив заступник редактора видання Bild Пауль Ронцхаймер.

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"Сторони домовилися залишити минуле позаду, щоб зосередитись на майбутній співпраці", — написав він.

Варто зазначити, що рішення української влади відмовити у візиті до Києва німецькому президенту Франку-Вальтеру Штайнмаєру в Берліні сприйняли дуже неоднозначно. Деякі з німецьких чиновників відкрито заявляють про своє розчарування або невдоволення.

Нагадаємо, що візит німецького президента до України мав відбутися у середу, 13 квітня. Франка-Вальтера Штайнмаєра чекали разом із чотирма іншими лідерами європейських країн, проте незабаром стало відомо, що приїзд лідера Німеччини у Києві порахували "небажаним".

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Однак попри таку риторику офіційного Києва, у Німеччині підкреслили, що готові допомогти Україні зброєю.