Просто свято якесь: затримання Шарія породило шквал мемів та фотожаб
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Українці з гумором пофантазували на тему, як відбувалося затримання
Затримання скандального проросійського блогера Анатолія Шарія, про яке повідомила Служба безпеки України 5 травня, мало кого залишило байдужими, — з перших хвилин після цієї новини українці почали змагатися в дотепності і публікувати різномасні жарти та меми.
"Телеграф" зібрав найсмішніші та найвдаліші реакції на тему.
Варто зауважити, що першим мемом стала фотожаба із затриманим раніше кумом путіна Віктором Медведчуком, — до його голови домалювали голову Шарія.
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Крім того, пожартували і над червоною кулькою, що символізує партію Шарія.
Також голову Шарія приміряли і до тіла вже майже легендарного Чмоні — одного з перших затриманих в Україні полонених російських військових, зовнішній вигляд якого дуже потішив мережу.
У мережі припустили, як саме відбувалося затримання Шарія в Іспанії (без порівняння з півнем не обійшлося):
Згадали українці і повідомлення Шарія від 24 лютого, — у перший же день вторгнення росії в Україну він написав: "Скоро буду", начебто розраховував на швидку здачу країни агресору.
Не оминули жарту і дружину блогера, його вірну соратницю Ольгу Шарій. Її порівняли з дружиною Медведчука Оксаною Марченко, яка записувала звернення до президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана.
У мережі також з’явилася фантазія на тему звернення Медведчука до Шарія:
На одній із фотожаб Ользі вручили 10 тисяч рублів, — стільки дають вдовам із окупованого Донбасу за втрату чоловіків на війні.
Також Ольгу Шарій порівняли із Чорною вдовою.
"Набрид нести нісенітницю", "А я за нього голосував. Як легко нам у вуха нас**ти", "Це просто свято якесь", "Набігався, півник", "Тримаємо кулачки за швидку екстрадицію Шарія", — серед іншого, також написали у коментарях.
Як повідомляв "Телеграф", ще до затримання українці знайшли Шарія у містечку Таррагона та "наїхали" на нього за зраду.
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