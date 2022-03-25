Шарія знайшли в Іспанії: відео від активістів

Журналіст вчинив бійку з активістами

Пропагандиста Анатолія Шарія діяльність партії якого раніше заборонили на час воєнного стану, знайшли в одному з міст Іспанії — Таррагона. Українські активісти "наїхали" на журналіста за його зраду.

Відео з Іспанії опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко у себе в телеграм-каналі.

На ролику видно, як українські активісти почали звинувачувати Шарія у зраді України та публікації пропагандистських російських відео, на що журналіст досить агресивно реагував, матюкався і навіть почав загрожувати співрозмовникам бійкою. Він кидався на хлопців з українськими прапорами та намагався бити їх ногами. Іспанець, можливо, місцевий поліцейський, намагався зупинити розбирання.

Варто зазначити, що місце зустрічі з Анатолієм Шарієм активісти позначили на гугл-карті, назвавши будинок де зараз мешкає пропагандист "Petushariy Residence".

Нагадаємо, що раніше нардепа партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича було затримано за те, що фотографував позиції українських військових, що категорично заборонено. Його впіймали бійці ТРО і одразу ж передали СБУ.

Секретар РНБО Олексій Данилов після цього закликав решту членів проросійської партії ОПЗЖ "не шлятися по блокпостах" і пригрозив у разі повторення подібних ситуацій "знищенням на місці".