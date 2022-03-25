Укр

Шария обнаружили в Испании: видео от активистов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Анатолий Шарий Новость обновлена 25 марта 2022, 12:41
Анатолий Шарий

Журналист устроил драку с активистами

Пропагандиста Анатолия Шария, деятельность партии которого ранее запретили на время военного положения, нашли в одном из городов Испании — Таррагона. Украинские активисты "наехали" на журналиста за его предательство.

Видео с Испании опубликовал украинский журналист Андрей Цаплиенко у себя в телеграм-канале.

На ролике видно, как украинские активисты начали обвинять Шария в измене Украине и в публикации пропагандистских российских видео, на что журналист достаточно агрессивно реагировал, матерился и даже начал угрожать собеседникам дракой. Он бросался на парней с украинскими флагами и пытался бить их ногами. Испанец, возможно местный полицейский, пытался остановить разборки.

Стоит отметить, что место встречи с Анатолием Шарием активисты позначили на гугл-карте, назвав дом где сейчас обитает пропагандист " Petushariy Residence".

Напомним, что ранее нардеп партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич был задержан за то, что фотографировал позиции украинских военных, что категорически запрещено. Его поймали бойцы ТРО и сразу же передали СБУ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов после этого призвал остальных членов пророссийской партии ОПЗЖ "не шляться по блокпостам" и пригрозил в случае повторения подобных ситуаций "уничтожением на месте".

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#Шарий #Анатолий Шарий
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