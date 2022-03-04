Данилов "передал привет" Шуфричу и ОПЗЖ: в следующий раз уничтожим на месте

Секретарь Совбеза пригрозил тем, что во время войны предателей разрешено убивать

Секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к членам партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" после того, как был пойман один из скандальных депутатов из ОПЗЖ Нестор Шуфрич, "сливающий" данные о местоположении позиций украинских военных.

В пятницу, 4 марта, стало известно о том, что Шуфрича передали в СБУ. Новость о задержании Народного депутата за шпионство очень сильно разозлила Данилова в прямом эфире украинского телевидения.

"Если вы еще будете шляться по нашим блокпостам, вас там будут просто убивать. Лучше сидите дома и ждите лучшего. Потому что, когда вы суетесь на наши блокпосты, начинаете их фотографировать, а потом передавать врагу — вы будете уничтожены на месте", — заявил Данилов, назвав членов ОПЗЖ "коллаборантами".

Напомним, что 18 февраля Шуфрича избили в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов не сдержал ємоций и ударил нардепа. Шуфрич и Бутусов стали героями забавной карикатуры после драки на шоу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в пятницу, 4 марта, на девятый день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что захватчики применяют запрещенное вооружение в Украине — российские войска обстреляли город Покровск кассетными реактивными снарядами.