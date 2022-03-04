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Данілов "передав привіт" Шуфричу та ОПЗЖ: наступного разу знищимо на місці

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Шуфрича передали до СБУ Новина оновлена 04 березня 2022, 21:23
Шуфрича передали до СБУ

Секретар Ради безпеки пригрозив тим, що під час війни зрадників дозволено вбивати

Секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до членів партії "Опозиційна платформа — За життя" після того, як було спіймано одного зі скандальних депутатів з ОПЗЖ Нестора Шуфрича, який "зливав" дані про місцезнаходження позицій українських військових.

У п’ятницю, 4 березня, стало відомо про те, що Шуфрича передали до СБУ. Новина про затримання Народного депутата за шпигунство дуже розлютила Данілова у прямому ефірі українського телебачення.

"Якщо ви ще будете шлятися по нашим блокпостам, вас там будуть просто вбивати. Краще сидіть вдома і чекайте на краще. Тому що, коли ви суєтеся на наші блокпости, починаєте їх фотографувати, а потім передавати ворогові — ви будете знищені на місці", — заявив Данілов, назвавши членів ОПЗЖ "колаборантами".

Нагадаємо, що 18 лютого Шуфрича побили у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов не дотримав емоцій та вдарив нардепа. Шуфрич та Бутусов стали героями кумедної карикатури після бійки на шоу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у п’ятницю, 4 березня, на дев’ятий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну стало відомо, що загарбники застосовують заборонене озброєння в Україні — російські війська обстріляли місто Покровськ касетними реактивними снарядами.

Теги:
#Нестор Шуфрич #ОПЗЖ #Олексій Данилов
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