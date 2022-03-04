Рус

Спійманого за "злив" позицій української армії Шуфрича передали СБУ (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
353
Затримання Нестора Шуфрича та його людей Новина оновлена 04 березня 2022, 19:36
Затримання Нестора Шуфрича та його людей

Перед затриманням охорона депутата відстрілювалася

Після того, як депутата з фракції партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича було затримано батальйоном територіальної оборони за фотографування позицій ЗСУ, стало відомо, що його охорона відстрілювалася від бійців тероборони. Наразі Шуфрича передано до СБУ.

"Жодних сантиментів. Упакували так, як належить упаковувати. Первинний допит. Зброя зі спиляними номерами. Загалом — все ошатно. Передали до СБУ", — написав у Facebook відомий волонтер Юрій Бірюков.

Також, як пише "УП", перед затриманням охорона Шуфрича відстрілювалася.

"Журналістка Валерія Єгошина розповіла, що затриманий у Києві Шуфрич фотографував блокпост, його охорона відстрілювалася від бійців Тероборони. Поки що він "цілий і неушкоджений", — передає видання.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 18 лютого Шуфрича побили у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов не стримав емоцій та вдарив нардепа. Шуфрич та Бутусов стали героями кумедної карикатури після бійки на шоу.

Теги:
#Нестор Шуфрич #Юрій Бірюков #ОПЗЖ
Затримання Нестора Шуфрича та його людей
Україна
Спійманого за "злив" позицій української армії Шуфрича передали СБУ (фото)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Затримання Нестора Шуфрича та його людей
Спійманого за "злив" позицій української армії Шуфрича передали СБУ (фото)
Дата публікації
Категорія
Конча-Заспа – президентська дача
Уламок ракети впав поряд з дачею президента: реакція Зеленського порадувала
Дата публікації
Категорія
Людмила Нарусова
Вже визнають величезні втрати: резонансна заява сенатора Росії
Дата публікації
Категорія
Обстріл житлових будинків в Ірпені
Геноцид українців: страшне відео удару російських нацистів по дому в Ірпені
Дата публікації
Категорія
росія продовжує робити спроби зламати українців
Війна — день 9: росія обстрілює мирні міста, але втрачає техніку пачками (оновлюється)