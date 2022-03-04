Спійманого за "злив" позицій української армії Шуфрича передали СБУ (фото)

Перед затриманням охорона депутата відстрілювалася

Після того, як депутата з фракції партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича було затримано батальйоном територіальної оборони за фотографування позицій ЗСУ, стало відомо, що його охорона відстрілювалася від бійців тероборони. Наразі Шуфрича передано до СБУ.

"Жодних сантиментів. Упакували так, як належить упаковувати. Первинний допит. Зброя зі спиляними номерами. Загалом — все ошатно. Передали до СБУ", — написав у Facebook відомий волонтер Юрій Бірюков.

Також, як пише "УП", перед затриманням охорона Шуфрича відстрілювалася.

"Журналістка Валерія Єгошина розповіла, що затриманий у Києві Шуфрич фотографував блокпост, його охорона відстрілювалася від бійців Тероборони. Поки що він "цілий і неушкоджений", — передає видання.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 18 лютого Шуфрича побили у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов не стримав емоцій та вдарив нардепа. Шуфрич та Бутусов стали героями кумедної карикатури після бійки на шоу.