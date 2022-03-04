Укр

Пойманного за "слив" позиций украинской армии Шуфрича передали СБУ (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Задержание Нестора Шуфрича и его людей Новость обновлена 04 марта 2022, 19:36
Задержание Нестора Шуфрича и его людей

Перед задержанием охрана депутата отстреливалась

После того как депутат из фракции партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич был задержан батальоном территориальной обороны за фотографирование позиций ВСУ, стало известно, что его охрана отстреливалась от бойцов теробороны. Сейчас Шуфрич передан в СБУ.

"Никаких сантиментов. Упаковали так, как положено упаковывать. Первичный допрос. Оружие со спиленными номерами. В общем — все нарядно. Передали в СБУ", — написал в Facebook известный волонтер Юрий Бирюков.

Также, как пишет "УП", перед задержанием охрана Шуфрича отстреливалась.

"Журналистка Валерия Егошина рассказала, что задержанный в Киеве Шуфрич фотографировал блокпост, его охрана отстреливалась от бойцов Теробороны. Пока что он "цел и невредим", — передает издание.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 18 февраля Шуфрича избили в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов не сдержал ємоций и ударил нардепа. Шуфрич и Бутусов стали героями забавной карикатуры после драки на шоу.

Теги:
#Нестор Шуфрич #Юрий Бирюков #ОПЗЖ
Задержание Нестора Шуфрича и его людей
Украина
Пойманного за "слив" позиций украинской армии Шуфрича передали СБУ (фото)
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