Шуфрича избили в прямом эфире: полное видео

Перепалка между Бутусовым и Шуфричем переросла в рукоприкладство

Во время телевизионного ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 18 февраля его участники не только капитально спорили и переходили на личности, но и дошли до рукоприкладства. Так, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов ударил народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестора Шуфрича во время ток-шоу.

Момент драки произошел в эфире "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу, 18 февраля, сообщает "Телеграф".

Так, в эфире гости обсуждали необходимость принятия Верховной Радой закона о коллаборантах. На что Шуфрич отметил: "Тогда надо принять закон о коллаборации 25% наших граждан, которые нас сегодня поддерживают. Мы вторая фракция в парламенте (речь об ОПЗЖ. – Ред.)".

На слова нардепа отреагировал журналист Бутусов, который еще в начале эфира негативно реагировал на присутствие Шуфрича в студии.

"Какие украинцы? Вы их предали! Вся фракция сбежала за границу! Где ваш Волошин сейчас? (По словам Бутусова, нардеп выехал в РФ. – Ред.)", — отреагировал на выступление Шуфрича Бутусов.

Он добавил, что на фронте обстреливают наших защитников те, кто якобы "нанимают Мураева и Шуфрича".

"Очень жаль, что наш народ вынужден смотреть в эфире позорные речи. Это неуважительно по отношению к тем людям, которые сейчас в окопах. Прекратите давать слово этим негодяям", — обратился к Шустеру Бутусов.

В студии, к слову, сказанное журналистом поддержали аплодисментами.

На что Шуфрич сказал: "Я прекрасно понимал, куда иду, хочу, чтобы люди знали правду…"

"Подождите, опять на личности (переходите. – Ред)", — перебил спикера Шустер.

И после ремарки ведущего Бутусов, как можно увидеть в видео, ударил Шуфрича. Далее завязалась драка. В течение нескольких минут все присутствующие гости пытались разнять Бутусова и Шуфрича.

В эфире ток-шоу его гости обсуждали серьезное обострение ситуации на Донбассе, которое провоцируют боевики.