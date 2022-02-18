Нардеп Шуфрич устроил перепалку на шоу Шустера: подробности

В эфире "Свободы слова Савика Шустера" произошла небольшая перепалка

Главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов обвинил некоторых украинских депутатов в продвижении российских месседжей, после чего нардеп от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич, которого ранее уличили в признании российской власти в Крыму, покинул студию ток-шоу просто в прямом эфире. Перепалка произошла в эфире "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу, 18 февраля, как передает "Телеграф".

Так, гости программы обсуждали, нужно ли Украине эвакуировать жителей из прифронтовых районов Донбасса. Большее число приглашенных спикеров высказались против, считая, что так Украина пойдет на поводу у России и поддержит месседж о якобы угрозе нападения с украинской стороны.

Однако Шуфрич заявил, что "готовится масштабная военная операция и нужно думать о спасении людей". На что лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сказал, что и глава ВСУ Украины, и министр обороны, и РНБО опровергли данные о подготовке каких-либо операций со стороны Украины.

После чего выступил Бутусов, который заявил о "двух российских клоунах" в студии, вероятно, имея в виду Шуфрича и Евгения Мураева (лидера партии "Наш").

"У нас тут есть два российских клоуна в студии, которые будут продвигать российские нарративы. Такой российский клоун (подразумевая Шуфрича. – Ред.), его партия, все депутаты его фракции сбежали из Украины. Депутат ОПЗЖ Олег Волошин сбежал в Россию. И единственный, кто остался и сбегает сейчас со студии, это Шуфрич. Они пальцем о палец не ударили, чтобы эвакуировать хотя бы одного человека с Донбасса. Они сами свои з*дницы вывезли из Украины, и вся фракция ОПЗЖ сидят сейчас в Европе на своих виллах", — заявил Бутусов.

В один момент, пока журналист выступал с обвинениями в адрес ОПЗЖ, Шуфрич покинул студию просто в прямом эфире.

Впоследствии выяснилось, что нардеп покинул студию, чтобы взять некие бумаги, которые, по его словам, доказывают его правоту.

Как сообщалось, на Донбассе резко возросло количество обстрелов боевиками украинских позиций и населенных пунктов на Донбассе.