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Нардеп Шуфрич залишив ток-шоу серед ефіру через слова журналіста: подробиці

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Скріншот ефіру Новина оновлена 18 лютого 2022, 22:31
Скріншот ефіру

В ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" сталася суперечка між учасниками

Головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов звинуватив деяких українських депутатів у просуванні російських меседжів, після чого нардеп від партії "Опозиційна платформа – За життя" Нестор Шуфрич покинув студію ток-шоу просто у прямому ефірі.

Перепалка сталася в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" у п’ятницю, 18 лютого, як передає "Телеграф".

Так, гості програми обговорювали, чи потрібно Україні евакуювати жителів із прифронтових районів Донбасу. Більшість запрошених спікерів висловилися проти, вважаючи, що так Україна піде на поводу у Росії і підтримає меседж про нібито загрозу нападу з української сторони.

Проте Шуфрич заявив, що "готується масштабна військова операція, і треба думати про порятунок людей". На що лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко сказав, що і голова ВСУ України, і міністр оборони, і РНБО спростували дані щодо підготовки будь-яких операцій з боку України.

Після чого виступив Бутусов, який заявив про "двох російських клоунів" у студії, ймовірно, маючи на увазі Шуфрича та Євгена Мураєва (лідера партії "Наш").

"У нас тут є два російські клоуни в студії, які просуватимуть російські наративи. Такий російський клоун (має на увазі Шуфрича. – Ред.), його партія, всі депутати його фракції втекли з України. Депутат ОПЗЖ Олег Волошин втік до Росії. І єдиний, хто залишився і втікає зараз зі студії, це Шуфрич. Вони пальцем об палець не вдарили, щоб евакуювати хоча б одну людину з Донбасу. Вони самі свої з*адниці вивезли з України, і вся фракція ОПЗЖ сидять зараз у Європі на своїх віллах", — заявив Бутусов.

В одну мить, поки журналіст виступав зі звинуваченнями на адресу ОПЗЖ, Шуфрич залишив студію просто у прямому ефірі.

Новина доповнюється.

Теги:
#Нестор Шуфрич #Юрій Бутусов
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