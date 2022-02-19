Драка Бутусова и Шуфрича мгновенно стала темой шуток и мэмов в сети: лучшее

Вспомнили политику и старую остроту про "небитого Шуфрича".

Вечером в пятницу, 18 февраля, в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" журналист и главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов и депутат Верховной Рады от "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич сошлись в схватке, что тут же стало темой для обсуждения и шуток в сети.

Драка в прямом эфире

Интернет-пользователи отреагировали на противостояние заметками, шутками и мэмами. Например, вспомнили, что Шуфрич — глава комитета ВР по вопросам свободы слова.

Вспомнили и о том, что в последние несколько лет популярен мем "сколько дней не били Шуфрича". На эту тему сделали не только изображения, но и видеоролики.

Также пользователей удивила реакция гостя ток-шоу, экс-министра иностранных дел (2007-2009) Владимира Огрызко, который спокойно наблюдал за дракой, когда остальные участники эфира пытались прекратить избиение нардепа (или по крайней мере делали вид).

Нашли повод для иронии и в множестве других вещей. Предположили диалог Шуфрича с однопартийцами, высказались про силу четвертой власти и на другие темы.

Шуточный диалог Шуфрича и Бойко

Отметим, что горячий спор и последующую драку вызвало обсуждение закона о коллаборантах. Но кроме него в эфире поднимались и другие актуальные вопросы, в которых Шуфрич высказывался резко. Среди них, как писал "Телеграф", вопрос эвакуации жителей оккупированных территорий.