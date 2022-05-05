Просто праздник какой-то: задержание Шария породило шквал мемов и фотожаб
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Украинцы с юмором пофантазировали на тему, как проходило задержание
Задержание скандального пророссийского блогера Анатолия Шария, о котором сообщила Служба безопасности Украины 5 мая, мало кого оставило равнодушными, — с первых же минут после этой новости украинцы начали соревноваться в остроумии и публиковать разномастные шутки и мемы.
"Телеграф" собрал самые смешные и удачные реакции по теме.
Стоит заметить, что первым мемом стала фотожаба с задержанным ранее кумом путина Виктором Медведчуком, — к его голове пририсовали голову Шария.
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Кроме того, пошутили и над красным шариком, символизирующую партию Шария.
Также голову Шария примерили и к телу уже почти что легендарного Чмони, — одному из первых задержанных в Украине пленных российских военных, внешний вид которого очень повеселил сеть.
В сети предположили, как именно проходило задержание Шария в Испании (без сравнения с петухом не обошлось):
Вспомнили украинцы и сообщение Шария от 24 февраля, — в первый же день вторжения россии в Украину он написал: "Скоро буду", будто бы рассчитывал на быструю сдачу страны агрессору.
Не обошли стороной шутки и жену блогера, его верную соратницу Ольгу Шарий. Ее сравнили с женой Медведчука Оксаной Марченко, записывавшей обращения к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
В сети также появилась фантазия на тему обращения Медведчука к Шарию:
На одной из фотожаб Ольге вручили 10 тысяч рублей, — по столько дают вдовам с оккупированного Донбасса за потерю мужей на войне.
Также Ольгу Шарий сравнили с Черной вдовой.
"Надоел всякую чушь молоть", "А я за него голосовал. Как легко нам в уши нас**ть", "Это просто праздник какой-то", "Набегался, петушок", "Держим кулачки за быструю экстрадицию Шария", — среди прочего, также написали в комментариях.
Как сообщал "Телеграф", еще до задержания украинцы нашли Шария в городке Таррагона и "наехали" на него за предательство.
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