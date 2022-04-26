"В предвкушении обновок": в сети высмеяли фото вдов боевиков "ДНР" с матпомощью

россия якобы начала выплачивать материальную компенсацию семьям погибших военных

Вдовам убитых на войне в Украине боевиков "ДНР" под подпись выдали по 10 тысяч рублей, что составляет примерно 4 тысячи гривен. Фотографии "убитых горем" женщин, демонстративно позирующих с двумя купюрами и даже улыбающихся, начали распространять в сети.

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Вдовы русских "освободителей"

Пользователи шокированы внешним видом россиянок. Большинство отмечает, что на убитых горем женщин, потерявших своих мужей на войне, они совсем не похожи. На многих фотографиях, которые "Телеграф" нашел в сети, вдовы боевиков "ДНР" демонстративно позируют и даже игриво улыбаются. Именно это, по мнению украинцев, может свидетельствовать об очередной лживой прокремлевской пропаганде и распространении фейков страной-агрессором.

Материальная помощь вдовам погибших "освободителей" из "ДНР"

Тем временем украинки под фотографиями отмечают, что никогда бы в жизни не отправили любимых мужчин воевать в другое государство ни за какие деньги мира.

Реакция пользователей сети

Ранее "Телеграф" сообщал, как в сети насмехались над российским оккупантом, который потерял на войне в Украине не только мобильный телефон, но и все свои сбережения.