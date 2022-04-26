Укр

"В предвкушении обновок": в сети высмеяли фото вдов боевиков "ДНР" с матпомощью

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Жены убитых на войне в Украине боевиков Новость обновлена 26 апреля 2022, 15:04
Жены убитых на войне в Украине боевиков

россия якобы начала выплачивать материальную компенсацию семьям погибших военных

Вдовам убитых на войне в Украине боевиков "ДНР" под подпись выдали по 10 тысяч рублей, что составляет примерно 4 тысячи гривен. Фотографии "убитых горем" женщин, демонстративно позирующих с двумя купюрами и даже улыбающихся, начали распространять в сети.

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Вдовы русских "освободителей"
Вдовы русских "освободителей"

Пользователи шокированы внешним видом россиянок. Большинство отмечает, что на убитых горем женщин, потерявших своих мужей на войне, они совсем не похожи. На многих фотографиях, которые "Телеграф" нашел в сети, вдовы боевиков "ДНР" демонстративно позируют и даже игриво улыбаются. Именно это, по мнению украинцев, может свидетельствовать об очередной лживой прокремлевской пропаганде и распространении фейков страной-агрессором.

Материальная помощь вдовам погибших "освободителей" из "ДНР"
Материальная помощь вдовам погибших "освободителей" из "ДНР"

Тем временем украинки под фотографиями отмечают, что никогда бы в жизни не отправили любимых мужчин воевать в другое государство ни за какие деньги мира.

Реакция пользователей сети
Реакция пользователей сети

Ранее "Телеграф" сообщал, как в сети насмехались над российским оккупантом, который потерял на войне в Украине не только мобильный телефон, но и все свои сбережения.

Теги:
#Компенсация #Война #Солдат #Вдова
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