"СБУ, не издевайся": раненый в Украине оккупант дома остался без денег, в сети смеются

Оккупанты едут на войну в Украину, надеясь заработать, а в итоге остаются без своих сбережений и с "подбитым" здоровьем

российский военнослужащий, потерявший мобильный телефон во время боевых действий в Украине, остался без всех своих сбережений. С банковских карточек оккупанта исчезло около 2,6 миллиона рублей. Информация об абсурдном инциденте, который произошел с одним из солдат военных сил рф, распространяется в российских Телеграмм-каналах.

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Согласно имеющимся сведениям, военный из Краснодарского края служит в вс россии по контракту. На войне в Украине он получил тяжелое ранение и отправился домой, "зализывать раны" в одном из госпиталей в Самаре. Однако полученная травма оказалась не единственной проблемой, с которой пришлось столкнуться оккупанту. Как оказалось, где-то на украинской земле захватчик потерял свой мобильный телефон. Он надеялся, что гаджет так и останется удобрением для плодородной почвы, но его кто-то все же нашел и, получив доступ к банковскому приложению россиянина, снял с его счетов около 2,6 миллионов рублей.

Кто именно оказался этим ловкачом пока неизвестно.

Жена оккупанта, узнав, что любимый не только не заработал денег, участвуя в так называемой "спецоперации", но еще и оставил семью без всех сбережений, обратилась за помощью к российским правоохранителям. Представители правопорядка зарегистрировали заявление россиянки надлежащим образом и открыли производство по факту кражи.

В сети пользователей порадовал инцидент, случившийся с оккупантом. Украинцы шутят, мол, россиянам деньги теперь не нужны, пусть учатся водить хороводы и петь "калинку-малинку", попивая самогон.

Некоторые саркастически отмечают, что лучше сидел бы россиянин в своем "мухос*анске" и на украинские земли не тыкался. А есть и такие, кто шутливо заподозрил в исчезновении денег россиянина украинскую СБУ.

Реакция пользователей сети

Ранее "Телеграф" сообщал, как один из российских захватчиков, попав в плен, решил позвонить своей жене, однако вместо слов поддержки узнал, что любимая в этот момент как раз развлекается с его сослуживцем.