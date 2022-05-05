Пропагандиста Шария задержали в Испании: первые подробности

В СБУ подчеркивают: все предатели будут наказаны по закону

Пророссийский блогер Анатолий Шарий, подозреваемый в государственной измене, был задержан в Испании. Как известно, в городе Таррагона политического деятеля "обнаружили" еще в конце марта. Задержание же иностранными правоохранителями было произведено в среду, 4 мая.

Об этом сообщил спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко на своей странице в Facebook.

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Как стало известно, испанские спецслужбы тесно сотрудничали с украинскими. К задержанию Шария "приложили руку" и Офис генпрокурора, и СБУ, и многие другие представители внутренних органов Украины.

"Это задержание — очередное подтверждение того, что каждый предатель Украины рано или поздно получит заслуженное наказание, это является неотвратимым", — подчеркнул Дехтяренко, комментируя новость.

Также в СБУ напомнили, что Шарий подозреваются сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины — ст. 111 и ст. 161. Это значит, что ему может грозить обвинение в госизмене, а также нарушении равноправия граждан в зависимости от их расы, национальности, религии, инвалидности и т.д.

В Украине Анатолий Шарий, несмотря на наличие поклонников, официально считается пророссийским блогером и политиком. Считается, что деятельность его одноименной партии могла финансироваться иностранными (читай — российскими) структурами.

Напомним, что в марте этого года украинские власти официально запретили функционировать пророссийским партиям. Среди них оказались не только одиозная "ОПЗЖ", но и "Партия Шария".