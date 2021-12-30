"Давай уже на постоянку": Шарий вновь засветился возле Кремля (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 12
Блогер уже посещал Москву в конце октября.
Известный пророссийский блогер Анатолий Шарий, которого в августе внесли в санкционный список СНБО, вновь сфотографировался на фоне Кремля, чем собрал в комментариях волну восхищенных поклонников.
Соответствующими фотографиями он поделился в своем профиле в соцсети Твиттер.
Как видно на одном из снимков, в российской столице он находится не один, а с женой Ольгой и ребенком.
Традиционно для записей Шария, в комментариях собралась армия поклонников, которые предложили ему посетить и другие города России или просто поприветствовали в Москве.
Стоит отметить, что в 2021 году он уже бывал в Москве. Так в конце октября он показывал, как прогуливается по Красной площади.
Как сообщалось ранее, в Украине Шарий находится в розыске по подозрению в государственной измене и нарушении равноправия граждан. В последние годы он проживал в Испании.
В августе 2021 года он угодил под санкции СНБО вместе с главным редактором "Страна UA" Игорем Гужвой.
Кроме Шария и Гужвы санкции также были введены против членов их семей и связанных с ними компаний.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-