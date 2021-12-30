"Давай уже на постоянку": Шарий вновь засветился возле Кремля (фото)

Блогер уже посещал Москву в конце октября.

Известный пророссийский блогер Анатолий Шарий, которого в августе внесли в санкционный список СНБО, вновь сфотографировался на фоне Кремля, чем собрал в комментариях волну восхищенных поклонников.

Соответствующими фотографиями он поделился в своем профиле в соцсети Твиттер.

Как видно на одном из снимков, в российской столице он находится не один, а с женой Ольгой и ребенком.

Традиционно для записей Шария, в комментариях собралась армия поклонников, которые предложили ему посетить и другие города России или просто поприветствовали в Москве.

Стоит отметить, что в 2021 году он уже бывал в Москве. Так в конце октября он показывал, как прогуливается по Красной площади.

Как сообщалось ранее, в Украине Шарий находится в розыске по подозрению в государственной измене и нарушении равноправия граждан. В последние годы он проживал в Испании.

В августе 2021 года он угодил под санкции СНБО вместе с главным редактором "Страна UA" Игорем Гужвой.

Кроме Шария и Гужвы санкции также были введены против членов их семей и связанных с ними компаний.