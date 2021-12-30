Рус

"Давай уже на постійну": Шарій знову засвітився біля Кремля (фото)

Автор
Максим Іванов Максим Іванов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
12
Шарій з дружиною та дитиною у Москві Новина оновлена 30 грудня 2021, 22:08
Шарій з дружиною та дитиною у Москві

Блогер вже відвідував Москву наприкінці жовтня.

Відомий проросійський блогер Анатолій Шарій, якого в серпні внесли до списку санкцій РНБО, знову сфотографувався на тлі Кремля, чим зібрав у коментарях хвилю захоплених шанувальників.

Відповідними фотографіями він поділився у своєму профілі у соцмережі Твіттер.

Як видно на одному зі знімків, у російській столиці він знаходиться не один, а з дружиною Ольгою та дитиною.

Традиційно для записів Шарія, у коментарях зібралася армія шанувальників, які запропонували йому відвідати інші міста Росії або ж просто привітали в Москві.

Варто зазначити, що у 2021 році він уже бував у Москві. Так наприкінці жовтня він показував, як ходить Червоною площею.

Як повідомлялося раніше, в Україні Шарій перебуває у розшуку за підозрою у державній зраді та порушенні рівноправності громадян. В останні роки він проживав у Іспанії.

У серпні 2021 року він потрапив під санкції РНБО разом із головним редактором "Країна UA" Ігорем Гужвою.

Крім Шарія та Гужви санкції також були введені проти членів їхніх сімей та пов’язаних з ними компаній.

Теги:
#Москва #Росія #Анатолій Шарій
Чи варто купувати житло у 2022 році
Нерухомість
Купувати, але не пізніше березня: про що слід знати українцям, які хочуть придбати житло у 2022 році
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Чи варто купувати житло у 2022 році
Купувати, але не пізніше березня: про що слід знати українцям, які хочуть придбати житло у 2022 році
Дата публікації
Категорія
У деякі країни в’їзд вже заборонений
"Омікрон" закриває європейські кордони: нові умови в’їзду для туристів з України (інфографіка)
Дата публікації
Категорія
Відразу отримати гроші від держави у "Приваті" неможливо
Де гроші? Клієнти "ПриватБанку" масово скаржаться на проблеми із отриманням тисячі Зеленського
Дата публікації
Категорія
Для шаманського ритуалу використали портрет президента
Шамани Перу "очистили" Зеленського: деталі ритуалу (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Скандальні підсумки 2021 року для Зеленського
П’ять "зашкварів" Зеленського та Ко: санкції, боротьба за телевізор та скандали на дорогах