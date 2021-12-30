"Давай уже на постійну": Шарій знову засвітився біля Кремля (фото)

Блогер вже відвідував Москву наприкінці жовтня.

Відомий проросійський блогер Анатолій Шарій, якого в серпні внесли до списку санкцій РНБО, знову сфотографувався на тлі Кремля, чим зібрав у коментарях хвилю захоплених шанувальників.

Відповідними фотографіями він поділився у своєму профілі у соцмережі Твіттер.

Як видно на одному зі знімків, у російській столиці він знаходиться не один, а з дружиною Ольгою та дитиною.

Традиційно для записів Шарія, у коментарях зібралася армія шанувальників, які запропонували йому відвідати інші міста Росії або ж просто привітали в Москві.

Варто зазначити, що у 2021 році він уже бував у Москві. Так наприкінці жовтня він показував, як ходить Червоною площею.

Як повідомлялося раніше, в Україні Шарій перебуває у розшуку за підозрою у державній зраді та порушенні рівноправності громадян. В останні роки він проживав у Іспанії.

У серпні 2021 року він потрапив під санкції РНБО разом із головним редактором "Країна UA" Ігорем Гужвою.

Крім Шарія та Гужви санкції також були введені проти членів їхніх сімей та пов’язаних з ними компаній.