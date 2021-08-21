Зеленський оперативно ввів в дію санкції проти "Страны", Гужви і Шарія

Указ вступає в силу з сьогоднішнього дня.

У п’ятницю, 20 серпня, РНБО прийняла рішення ввести персональні санкції проти головного редактора "Страна UA" Ігоря Гужви і проросійського блогера Анатолія Шарія, а також проти пов’язаних з ними осіб і організацій. Уже в суботу президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Текст указів оприлюднено прес-службою Офісу президента ( №375 і №376 ).

Відзначається, що дані укази вступають в силу в день їх опублікування, а контроль за їх виконанням лягає на секретаря РНБО Олексія Данилова.

Першим указом санкції вводяться проти ресурсу "Шарій.нет", самого Анатолія Шарія, його дружини Ольги і її матері Алли Бондаренко.

Другий указ стосується Ігоря Гужви і пов’язаних з ним Ганни Солнцевої і Любові Лукашиной.

Крім того, під санкції потрапили ТОВ "Ласмак", що володіє виданням "Страна UA", а також ТОВ "Маджера" і ТОВ "Смарт Медіамережа".

Примітно, що користувачі мережі зазнали труднощів зі спробами зайти на сайт "Страна UA" ще до підписання указу. Деякі провайдери заблокували доступ до нього відразу після засідання РНБО.

Як повідомлялося раніше, директор Інституту світової політики Євген Магда розповів "Телеграфу", навіщо Зеленський робить подібні дії і чи буде на це реакція Кремля.