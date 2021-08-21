Укр

Зеленский оперативно ввел в действие санкции против "Страны", Гужвы и Шария

Автор
Г. Лубенец
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Автор
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Зеленский оперативно ввел в действие санкции против "Страны", Гужвы и Шария Новость обновлена 21 августа 2021, 18:15
Владимир Зеленский

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

В пятницу, 20 августа, СНБО принял решение ввести персональные санкции против главного редактора "Страна UA" Игоря Гужвы и пророссийского блогера Анатолия Шария, а также против связанных с ними лиц и организаций. Уже в субботу президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Текст указов обнародован пресс-службой Офиса президента (№375 и №376).

Отмечается, что данные указы вступают в силу в день их опубликования, а контроль за их исполнением ложится на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Первым указом санкции вводятся против ресурса "Шарий.нет", самого Анатолия Шария, его жены Ольги и ее матери Аллы Бондаренко.

Второй указ касается Игоря Гужвы и связанных с ним Анны Солнцевой и Любови Лукашиной.

Кроме того, под санкции попали ООО "Ласмак", владеющее изданием "Страна UA", а также ООО "Маджери" и ООО "Смарт Медиамережа".

Примечательно, что пользователи сети испытали трудности с попытками зайти на сайт "Страна UA" еще до подписания указа. Некоторые провайдеры заблокировали к нему доступ сразу после заседания СНБО.

Как сообщалось ранее, директор Института мировой политики Евгений Магда рассказал "Телеграфу", зачем Зеленский предпринимает подобные действия и будет ли на это реакция Кремля.

Зеленский оперативно ввел в действие санкции против "Страны", Гужвы и Шария
Украина
Зеленский оперативно ввел в действие санкции против "Страны", Гужвы и Шария
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