После санкций СНБО против Гужвы провайдеры начали блокировать сайт "Страна.UA"
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Сайт уже перестал открываться у многих
Поздно вечером в пятницу, 20 августа, у некоторых пользователей сети в Украине исчез доступ к сайту "Страна.UA" — это произошло после введения СНБО санкций против главреда Игоря Гужвы.
При попытках загрузить сайт у многих украинцев начало высвечивать "Не удается получить доступ к сайту".
Как сообщает сама "Страна" в соцсетях, такое наблюдается в разных регионах Украины.
Напомним, что 20 августа СНБО ввела санкции против десятков юридических и физических лиц, которые ведут антиукраинскую пропаганду или связаны с Россией, — среди них оказался и Игорь Гужва с несколькими людьми из окружения и связанными с ним юридическими лицами.
Ранее, в начале февраля 2021 года, таким образом были введены санкции против каналов 112, Newsone і ZIK, которые называли инструментами чужой пропаганды в Украине.
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