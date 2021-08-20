После санкций СНБО против Гужвы провайдеры начали блокировать сайт "Страна.UA"

Сайт уже перестал открываться у многих

Поздно вечером в пятницу, 20 августа, у некоторых пользователей сети в Украине исчез доступ к сайту "Страна.UA" — это произошло после введения СНБО санкций против главреда Игоря Гужвы.

При попытках загрузить сайт у многих украинцев начало высвечивать "Не удается получить доступ к сайту".

Как сообщает сама "Страна" в соцсетях, такое наблюдается в разных регионах Украины.

У многих перестал открываться сайт "Страна.UA"

Напомним, что 20 августа СНБО ввела санкции против десятков юридических и физических лиц, которые ведут антиукраинскую пропаганду или связаны с Россией, — среди них оказался и Игорь Гужва с несколькими людьми из окружения и связанными с ним юридическими лицами.

Ранее, в начале февраля 2021 года, таким образом были введены санкции против каналов 112, Newsone і ZIK, которые называли инструментами чужой пропаганды в Украине.