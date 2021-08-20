Укр

После санкций СНБО против Гужвы провайдеры начали блокировать сайт "Страна.UA"

Автор
В. Куценко
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
241
После санкций СНБО против Гужвы провайдеры начали блокировать сайт "Страна.UA" Новость обновлена 20 августа 2021, 23:49
Игорь Гужва - главред сайта "Страна.UA"

Сайт уже перестал открываться у многих

Поздно вечером в пятницу, 20 августа, у некоторых пользователей сети в Украине исчез доступ к сайту "Страна.UA" — это произошло после введения СНБО санкций против главреда Игоря Гужвы.

При попытках загрузить сайт у многих украинцев начало высвечивать "Не удается получить доступ к сайту".

Как сообщает сама "Страна" в соцсетях, такое наблюдается в разных регионах Украины.

У многих перестал открываться сайт "Страна.UA"
У многих перестал открываться сайт "Страна.UA"

Напомним, что 20 августа СНБО ввела санкции против десятков юридических и физических лиц, которые ведут антиукраинскую пропаганду или связаны с Россией, — среди них оказался и Игорь Гужва с несколькими людьми из окружения и связанными с ним юридическими лицами.

Ранее, в начале февраля 2021 года, таким образом были введены санкции против каналов 112, Newsone і ZIK, которые называли инструментами чужой пропаганды в Украине.

Планы министра Ляшко по вакцинации украинцев срываются: в Минздраве рассказали, сколько уже сделали прививок
Здоровье
Планы министра Ляшко по вакцинации украинцев срываются: в Минздраве рассказали, сколько уже сделали прививок
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Планы министра Ляшко по вакцинации украинцев срываются: в Минздраве рассказали, сколько уже сделали прививок
Планы министра Ляшко по вакцинации украинцев срываются: в Минздраве рассказали, сколько уже сделали прививок
Дата публикации
Категория
Доллар дальше будет дорожать: что будет с курсом валют до конца года
Доллар дальше будет дорожать: что будет с курсом валют до конца года
Дата публикации
Категория
Коронавирус в Украине - количество заболевших в день продолжает расти
Коронавирус в Украине - количество заболевших в день продолжает расти
Дата публикации
Категория
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Дата публикации
Категория
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Дата публикации
Категория
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан