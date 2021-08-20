Зеленский с СНБО заигрывают с патриотическим электоратом, но вскоре может прийти ответочка Кремля

Президент расчищает пророссийский электоральный сегмент

В пятницу, 20 августа, Совет национальной безопасности и обороны во время своего заседания принял решение о введении персональных санкций против ряда лиц, среди которых оказался главный редактор издания "Страна UA" Игорь Гужва, Анатолий Шарий и его жена Ольга, окружение нардепа Андрея Деркача.

Данное решение прокомментировал для "Телеграфа" политический эксперт, директор Института мировой политики Евгений Магда.

"Это правильное решение, которое позволит всем фигурантам понять, что быть гражданами Украины и защищать при этом интересы РФ в условиях российской агрессии, мягко говоря, неправильно. Наряду с этим понятно, что Офис президента пытается расчистить в некотором смысле пророссийский электоральный сегмент для того, чтобы там себя лучше чувствовали более подконтрольные политические лидеры", – акцентирует Евгений Магда.

Он также напоминает, что Деркач – не единственный известный украинский парламентарий, против которого есть санкции США.

"Возникает резонный вопрос, будут ли в Украине санкции против нардепа Дубинского? Интересно и то, введут ли наши власти санкции против Коломойского, который также находится в санкционном списке США? Я полагаю, что Зеленским таким образом с одной стороны пытается заигрывать с патриотически настроенным электоратом. А с другой – стремится продемонстрировать Путину, что он готов к неким решительным показательным действиям, чтобы защищать свои интересы и интересы Украины, – размышляет Евгений Магда. – Теперь, насколько я понимаю, мяч на стороне Кремля – и вероятно, мы увидим некие ответные решения со стороны РФ".

Как сообщалось ранее, на заседание СНБО 20 августа приглашали и мэра Киева Виталия Кличко, однако тот не явился.