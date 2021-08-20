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Зеленський з РНБО заграють з патріотичним електоратом, але незабаром може прийти відповідь Кремля

Автор
А. Пітонов
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Зеленський з РНБО заграють з патріотичним електоратом, але незабаром може прийти відповідь Кремля Новина оновлена 20 серпня 2021, 21:08
Володимир Зеленський

Президент розчищає проросійський електоральний сегмент

У п’ятницю, 20 серпня, Рада національної безпеки і оборони під час свого засідання ухвалила рішення про введення персональних санкцій проти ряду осіб, серед яких опинився головний редактор видання "Страна UA" Ігор Гужва, Анатолій Шарій і його дружина Ольга, оточення нардепа Андрія Деркача.

Дане рішення прокоментував для "Телеграфа" політичний експерт, директор Інституту світової політики Євген Магда.

"Це правильне рішення, яке дозволить всім фігурантам зрозуміти, що бути громадянами України і захищати при цьому інтереси РФ в умовах російської агресії, м’яко кажучи, неправильно. Поряд з цим зрозуміло, що Офіс президента намагається розчистити в деякому сенсі проросійський електоральний сегмент для того, щоб там себе краще відчували більш підконтрольні політичні лідери", — акцентує Євген Магда.

Він також нагадує, що Деркач — не єдиний відомий український парламентарій, проти якого є санкції США.

"Виникає резонне питання, чи будуть в Україні санкції проти нардепа Дубінського? Цікаво і те, чи введе наша влада санкції проти Коломойського, який також знаходиться в списку санкцій США? Я вважаю, що Зеленським таким чином з одного боку намагається загравати з патріотично налаштованим електоратом. А з іншого — прагне продемонструвати Путіну, що він готовий до якихось рішучих показових дій, щоб захищати свої інтереси і інтереси України, — розмірковує Євген Магда. — Тепер, наскільки я розумію, м’яч на стороні Кремля — і ймовірно, ми побачимо якісь відповідні рішення з боку РФ".

Як повідомлялося раніше, на засідання РНБО 20 серпня запрошували і мера Києва Віталія Кличка, проте той не з’явився.

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