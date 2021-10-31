"Будьте як удома": Шарій засвітився на тлі Кремля і зібрав у коментарях армію ботів

Деякі користувачі припустили, що Шарій приїхав до Москви по зарплату

Одіозний проросійський блогер Анатолій Шарій засвітився на тлі Кремля в Москві (РФ), де раніше фотографувалася невістка Кернеса, і дуже потішив своїм приїздом росіян. Його засипали похвалою та радісними криками, а деякі користувачі навіть запропонували Шарію йти у президенти Росії.

Відповідне фото блогер опублікував на своїй сторінці у Instagram.

Анатолій Шарій приїхав у Москву

Громадяни РФ навперебій писали коментарі із захопленням: "Ласкаво просимо!", "Як добре, що ви приїхали", "в Україні спалахне". Склалося враження, що до Шарія на сторінку прийшла ціла армія ботів, бо сенс коментарів мало чим відрізнявся. Апогеєм стали повідомлення у стилі: "Шарія в президенти РФ", або "Нам би таку людину в Росії".

Серед величезної кількості лестощів знайшлася і пара-трійка адекватних коментарів. Люди писали про "вдалу зустріч Шарія з Януковичем" і про те, що "Шарій поїхав до Москви за зарплатою".

Варто зазначити, що проросійський блогер Анатолій Шарій разом із його дружиною Ольгою в Україні потрапили під персональні санкції РНБО, які діятимуть три роки. Шарій та члени його родини зараз намагаються їх оскаржити.

Додамо, що в Україні Анатолія Шарія підозрюють у державній зраді та порушенні рівноправності громадян. У нашій країні його оголошено в розшук. Останнім часом Шарій мешкає в Іспанії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що СБУ повідомила про оголошення підозри ще трьом особам, пов’язаним із реєстрацією "Партії Шарія".