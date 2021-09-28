Рус

СБУ взялася ще за трьох засновників "Партії Шарія": подробиці

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
26
СБУ взялася за "Партію Шарія" Новина оновлена 28 вересня 2021, 16:25
СБУ взялася за "Партію Шарія"

СБУ звинувачує зазначених осіб в підробці документів.

Служба безпеки України повідомила про оголошення підозри ще трьом особам, пов’язаним з реєстрацією "Партії Шарія".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Відзначається, що підозру оголошено по ч. 2 ст. 205-1 (підробка документів) КК України.

В СБУ відзначили, що у правоохоронців є достатньо підстав вважати, що під час перереєстрації партії "Об’єднана Україна" в "Партію Шарія" зазначені особи займалися фальсифікацією документів і протоколів засідань ради обрання "потрібних" керівників.

В цей час в суд направлені необхідні документи для обрання запобіжного заходу зловмисникам, а СБУ продовжує пошуки інших причетних осіб.

Варто нагадати, що партія була названа не на честь блогера Анатолія Шарія, а його однопрізвищника — уродженця Дніпра Віктора Шарія. Він погодився дати право на використання свого прізвища за 500 доларів США. Сам він ніякого відношення до діяльності зазначеної політсили не має.

Як повідомлялося раніше, 20 серпня РНБО ухвалила рішення ввести санкції проти Анатолія Шарія та пов’язаних з ним осіб і компаній.

Президент України Володимир Зеленський на наступний день ввів їх в силу.

Теги:
#СБУ #Анатолій Шарій
Рівень захворюваності нижче показників "жовтої зони" тільки в Закарпатській та Кіровоградській областях.
Україна
Які області України можуть потрапити в "червону зону" — названі три претенденти
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Рівень захворюваності нижче показників "жовтої зони" тільки в Закарпатській та Кіровоградській областях.
Які області України можуть потрапити в "червону зону" — названі три претенденти
Дата публікації
Категорія
Олександр Усик
Усик пояснив, чому його бій з Джошуа не показували по ТБ в Україні
Дата публікації
Категорія
На Сумщині оплакують молодого солдата, з яким сталася трагедія
У Сумській області трагічно загинув солдат: хлопця розчавило машинами
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
Синоптик попередив про заморозки в Україні
Дата публікації
Категорія
Як порахувати скільки треба заробляти чтобі мати право на субсидію
Залишилося три дні: хто може встигнути отримати субсидію на послуги ЖКГ?