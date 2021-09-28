СБУ взялася ще за трьох засновників "Партії Шарія": подробиці

СБУ звинувачує зазначених осіб в підробці документів.

Служба безпеки України повідомила про оголошення підозри ще трьом особам, пов’язаним з реєстрацією "Партії Шарія".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Відзначається, що підозру оголошено по ч. 2 ст. 205-1 (підробка документів) КК України.

В СБУ відзначили, що у правоохоронців є достатньо підстав вважати, що під час перереєстрації партії "Об’єднана Україна" в "Партію Шарія" зазначені особи займалися фальсифікацією документів і протоколів засідань ради обрання "потрібних" керівників.

В цей час в суд направлені необхідні документи для обрання запобіжного заходу зловмисникам, а СБУ продовжує пошуки інших причетних осіб.

Варто нагадати, що партія була названа не на честь блогера Анатолія Шарія, а його однопрізвищника — уродженця Дніпра Віктора Шарія. Він погодився дати право на використання свого прізвища за 500 доларів США. Сам він ніякого відношення до діяльності зазначеної політсили не має.

Як повідомлялося раніше, 20 серпня РНБО ухвалила рішення ввести санкції проти Анатолія Шарія та пов’язаних з ним осіб і компаній.

Президент України Володимир Зеленський на наступний день ввів їх в силу.