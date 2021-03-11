Суд в Киеве взялся за дело о запрете "Партии Шария"

Окружной административный суд города Киева (ОАСК) открыл производство по делу по иску Министерства юстиции Украины к политической партии "Партия Шария" - партии подозреваемого в госизмене пророссийского блогера-пропагандиста Анатолия Шария.

Об этом сообщает в четверг, 11 марта, пресс-служба ОАСК.

"Истец просит суд истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме Минюста от 4 марта 2021г о противоправной деятельности политической партии, и запретить деятельность "Партии Шария", - говорится в сообщении суда.

В ОАСК отметили, что приняли к рассмотрению дело по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон.

"Судебное заседание по делу назначено на 6 апреля 2021 года", - говорится в информации.

Как сообщалось, 25 февраля Служба безопасности Украины объявила в государственный розыск Шария, поскольку он не явился для участия в допросе в качестве подозреваемого.