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Шария объявили в розыск

Шария объявили в розыск
13:09 Сегодня Телеграф

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в государственный розыск пророссийского блогера-пропагандиста Анатолия Шария, поскольку он не явился для участия в допросе в качестве подозреваемого.

Об этом сообщается на странице СБУ Facebook в четверг днем.

"25 февраля Анатолий Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого. Он объявлен в государственный розыск", - говорится в сообщении.

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В спецслужбе рассказали, что следователи СБУ ознакомили адвоката Шария с материалами производства, которые служили для сообщения о подозрении его подзащитному.

Адвокату также вручено ходатайство об избрании меры пресечения Шарию, которое далее будет направлено в суд.

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Как сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на свои источники, такая процедура является процессуальной.

"Объявление Шария в государственный розыск - процессуальная процедура, то есть правильная последовательность. Чтобы дойти до Б, сначала следует пройти А", - сказал собеседник.

Как сообщалось, 16 февраля СБУ объявила о подозрении в совершении государственной измены украинскому гражданину и по совместительству известному пророссийскому пропагандисту Анатолию Шарию.

Шария несколько раз вызывали на допрос в СБУ, однако он ни разу не явился.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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СБУ, Допрос, Розыск, Анатолий Шарий, Неявка.
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