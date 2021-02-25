Шария объявили в розыск

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в государственный розыск пророссийского блогера-пропагандиста Анатолия Шария, поскольку он не явился для участия в допросе в качестве подозреваемого.

Об этом сообщается на странице СБУ Facebook в четверг днем.

"25 февраля Анатолий Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого. Он объявлен в государственный розыск", - говорится в сообщении.

В спецслужбе рассказали, что следователи СБУ ознакомили адвоката Шария с материалами производства, которые служили для сообщения о подозрении его подзащитному.

Адвокату также вручено ходатайство об избрании меры пресечения Шарию, которое далее будет направлено в суд.

Как сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на свои источники, такая процедура является процессуальной.

"Объявление Шария в государственный розыск - процессуальная процедура, то есть правильная последовательность. Чтобы дойти до Б, сначала следует пройти А", - сказал собеседник.

Как сообщалось, 16 февраля СБУ объявила о подозрении в совершении государственной измены украинскому гражданину и по совместительству известному пророссийскому пропагандисту Анатолию Шарию.

Шария несколько раз вызывали на допрос в СБУ, однако он ни разу не явился.