"Шария вызвали, он не явился": в СБУ заявили, что блогер скрывается от следствия

Еще 16 февраля блогеру Анатолию Шарию сообщили о подозрении по статьям за "госизмену" и "нарушение равноправия граждан". Так, 22 февраля его вызвали на допрос, но он так и не явился. По мнению Службы безопасности Украины неявку Шария можно расценивать, как попытку уклонения от следствия.

Об этом сообщили на сайте СБУ.

При этом, он и его адвокат уже приглашены 25 февраля для того, чтобы ознакомиться с материалом следствия, который и стал причиной для сообщения подозрения Анатолию Шарию.

Фото повестки, которую вручили Шарию: Служба безопасности Украины

Стоит напомнить, что в Украине еще 18 февраля, на пророссийского пропагандиста Анатолия Шария и его жену Ольгу уже завели уголовные дела.