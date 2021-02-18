В Украине открыли уголовные дела против Шария и его жены: блогер открыл детали

В Украине завели уголовное дело из-за подозрения в совершении государственной измены против украинского гражданина и по совместительству известного пророссийского пропагандиста Анатолия Шария, а также по подозрению в подделке документов на его жену Ольгу.

Об этом в Фейсбуке сообщил блогер Сергей Иванов.

"Думаю, что граждане ЕС, особенно Испании, обязаны знать, что они приютили нацисту, который призвал уничтожать в газовых камерах рома и кастрировать представителей ЛГБТ-сообщества, оправдывая нацизм и персонально Гитлера. Правоохранительные органы Испании должны дать правовую оценку высказываниям гражданки Шарий, которая призвала стерилизовать людей по признаку этнического происхождения и гражданства.

Толя, когда постоянно повторяешь всуе слово "прокурор", он приходит к тебе. Точнее, за тобой", - написал он в своем посте в соцсети.

Стоит напомнить, что сообщение Службы безопасности Украины об объявлении подозрения в совершении преступлений пророссийскому пропагандисту Анатолию Шарию вызвало бурную реакцию в соцсетях.

В то же время следователи СБУ будут доказывать, что пророссийский блогер с помощью своих публикаций и YouTube-канала наносил вред национальной безопасности Украины. При этом, в СБУ уверены, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.