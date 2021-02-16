Скачать
Вторник, 16.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Это русский город": в Днепре бариста попала в скандал из-за украинского языка (видео)
"Это русский город": в Днепре бариста попала в скандал из-за украинского языка (видео)
СБУ взялась за Шария: в чем его подозревают
СБУ взялась за Шария: в чем его подозревают
Судья Вовк снова "сбежал" от детективов НАБУ
Судья Вовк снова "сбежал" от детективов НАБУ
Bitcoin пробил очередной исторический рекорд: сколько стоит криптовалюта 16 февраля
Bitcoin пробил очередной исторический рекорд: сколько стоит криптовалюта 16 февраля

"Радость, скепсис, опасения" - реакция украинцев на подозрение СБУ Шарию

"Радость, скепсис, опасения" - реакция украинцев на подозрение СБУ Шарию
18:15 Сегодня Телеграф

Сообщение Службы безопасности Украины об объявлении подозрения в совершении преступлений пророссийскому пропагандисту Анатолию Шарию вызвало бурную реакцию в соцсетях: журналисты, активисты и эксперты задаются вопросом, какие последствия будет иметь этот шаг украинской спецслужбы.

Так, военно-политический обозреватель Александр Коваленко выразил убеждение, что на фоне ряда одиозных высказываний Шария на почве разжигания межнациональной розни, а также после объявления подозрений СБУ у Испании появилось достаточно оснований для выдачи пропагандиста Украине.

"В общем, у Испании сейчас есть 1000 и 1 причина выдать этого "блогера" Украине и как можно скорее. Пока Испанию не обвинили в укрывании настолько токсичной личности", - написал Коваленко на своей странице в соцсети Facebook.

Активист ВО "Свобода" Александр Аронец также считает, что Шарию стоит быстрее покинуть Испанию и укрыться в России.

"Толя, думаешь спасешься за стенами виллы в Испании?) Лучше сразу беги в Ростов))", - написал Аронец на своей странице в Facebook во вторник.

Вместе с тем, также звучат опасения того, что объявление СБУ подозрений Шарию либо не будет иметь каких-то реальных последствий для пропагандиста, либо же даже могу сыграть последнему на руку.

Так, украинский блогер и журналист Роман Шрайк считает, что данный шаг СБУ "решительным образом меняет примерно ничего".

Ветеран АТО, сын экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Туки Павел Тука также  призвал не торопиться с победными реляциями по поводу подозрений пропагандисту.

"Друзья, мое отношение к Шарию так же "особенно", тем более он затрагивал мою семью. Но, не спешите радоваться. Велика вероятность того, что он станет очередным великомучеником-беженцем и лишь заработает доп рейтинг", - написал Павел на своей странице в Facebook.

Кандидат юридических наук, эксперт-криминолог Анна Маляр отмечает, что подозрение СБУ Шарию – "интересный кейс, ведь в нем на удивление описание действий, в которых подозревают лицо, соответствует тексту статьи 111 Уголовного кодекса - Государственная измена".

 Председатель правления общественной сети "Опора" Ольга Айвазовская разъяснила с точки зрения законодательства ситуацию с "Партией Шария" после объявления о подозрении ее неформальному лидеру.

"Анатолий Шарий формально не возглавляет юридическое лицо названной в его честь политической партии, а вручение подозрения не является тем же, что и обвинительный приговор. Соответственно,… автоматическое прекращение деятельности партии не может быть следствием действий отдельного ее члена, лидера, даже руководителя. В вне судебном порядке ликвидация структуры через вручение подозрения ее лидеру даже по серьезному преступлению не предусмотрено законодательством", - написала Айвазовская на своей странице в Facebook.

Приводить комментарий самого Шария, который он дал во вторник в эфире попавшего под украинские санкции телеканала "112 Украина", "Телеграф" не будет по этическим причинам. Отметим лишь, что пропагандист нервно и с руганью отреагировал на объявление подозрения, не отрицая при этом выдвинутых ему подозрений.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 201

Все по теме:

СБУ, Оценка, Подозрение, Госизмена, Анатолий Шарий, Партія Шарія.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Навальный насмешил суд анекдотом про презерватив: "Лучший стендап комик в России" (видео)
02 Первые потери при Байдене: в Ираке нанесли смертельный ракетный удар по базе США (видео)
03 Молодой мужчина пожаловался на изжогу, а через считанные минуты умер в припадке от сердечного приступа: детали трагедии
04 Громкая история, которая может плохо закончиться для Зеленского
05 Азовское море замерзло из-за аномальной зимы (фото и видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Во Львове наказали преподавателя, использовавшего японскую порно-методику в тестах
Во Львове наказали преподавателя, использовавшего японскую порно-методику в тестах
Большинство украинцев пользуются российским интернетом: почему так получилось и чем опасно
Большинство украинцев пользуются российским интернетом: почему так получилось и чем опасно
Зато можно сыграть на понижение: в сети прокатилась волна шуток в связи с подорожанием Bitcoin
Зато можно сыграть на понижение: в сети прокатилась волна шуток в связи с подорожанием Bitcoin
Джонни Депп вызвал Илона Маска в суд: подробности
Джонни Депп вызвал Илона Маска в суд: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь