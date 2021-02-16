"Радость, скепсис, опасения" - реакция украинцев на подозрение СБУ Шарию

Сообщение Службы безопасности Украины об объявлении подозрения в совершении преступлений пророссийскому пропагандисту Анатолию Шарию вызвало бурную реакцию в соцсетях: журналисты, активисты и эксперты задаются вопросом, какие последствия будет иметь этот шаг украинской спецслужбы.

Так, военно-политический обозреватель Александр Коваленко выразил убеждение, что на фоне ряда одиозных высказываний Шария на почве разжигания межнациональной розни, а также после объявления подозрений СБУ у Испании появилось достаточно оснований для выдачи пропагандиста Украине.

"В общем, у Испании сейчас есть 1000 и 1 причина выдать этого "блогера" Украине и как можно скорее. Пока Испанию не обвинили в укрывании настолько токсичной личности", - написал Коваленко на своей странице в соцсети Facebook.

Активист ВО "Свобода" Александр Аронец также считает, что Шарию стоит быстрее покинуть Испанию и укрыться в России.

"Толя, думаешь спасешься за стенами виллы в Испании?) Лучше сразу беги в Ростов))", - написал Аронец на своей странице в Facebook во вторник.

Вместе с тем, также звучат опасения того, что объявление СБУ подозрений Шарию либо не будет иметь каких-то реальных последствий для пропагандиста, либо же даже могу сыграть последнему на руку.

Так, украинский блогер и журналист Роман Шрайк считает, что данный шаг СБУ "решительным образом меняет примерно ничего".

Ветеран АТО, сын экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Туки Павел Тука также призвал не торопиться с победными реляциями по поводу подозрений пропагандисту.

"Друзья, мое отношение к Шарию так же "особенно", тем более он затрагивал мою семью. Но, не спешите радоваться. Велика вероятность того, что он станет очередным великомучеником-беженцем и лишь заработает доп рейтинг", - написал Павел на своей странице в Facebook.

Кандидат юридических наук, эксперт-криминолог Анна Маляр отмечает, что подозрение СБУ Шарию – "интересный кейс, ведь в нем на удивление описание действий, в которых подозревают лицо, соответствует тексту статьи 111 Уголовного кодекса - Государственная измена".

Председатель правления общественной сети "Опора" Ольга Айвазовская разъяснила с точки зрения законодательства ситуацию с "Партией Шария" после объявления о подозрении ее неформальному лидеру.

"Анатолий Шарий формально не возглавляет юридическое лицо названной в его честь политической партии, а вручение подозрения не является тем же, что и обвинительный приговор. Соответственно,… автоматическое прекращение деятельности партии не может быть следствием действий отдельного ее члена, лидера, даже руководителя. В вне судебном порядке ликвидация структуры через вручение подозрения ее лидеру даже по серьезному преступлению не предусмотрено законодательством", - написала Айвазовская на своей странице в Facebook.

Приводить комментарий самого Шария, который он дал во вторник в эфире попавшего под украинские санкции телеканала "112 Украина", "Телеграф" не будет по этическим причинам. Отметим лишь, что пропагандист нервно и с руганью отреагировал на объявление подозрения, не отрицая при этом выдвинутых ему подозрений.