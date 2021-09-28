Укр

СБУ взялась еще за троих учредителей "Партии Шария": подробности

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Геннадий Лубенец
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СБУ взялась за "Партию Шария"
СБУ взялась за "Партию Шария"

СБУ обвиняет указанных лиц в подделке документов.

Служба безопасности Украины сообщила об объявлении подозрения еще трем лицам, связанным с регистрацией "Партии Шария".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что подозрение объявлено по ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов) УК Украины.

В СБУ отметили, что у правоохранителей есть достаточно оснований считать, что во время перерегистрации партии "Объединенная Украина" в "Партию Шария" указанные лица занимались фальсификацией документов и протоколов заседаний ради избрания "нужных" руководителей.

В настоящее время в суд направлены необходимые документы для избрания меры пресечения злоумышленникам, а СБУ продолжает поиски других причастных лиц.

Стоит напомнить, что партия была названа не в честь блогера Анатолия Шария, а его однофамильца — уроженца Днепра Виктора Шария. Он согласился дать право на использование своей фамилии за 500 долларов США. Сам он никакого отношения к деятельности указанной политсилы не имеет.

Как сообщалось ранее, 20 августа СНБО принял решение ввести санкции против Анатолия Шария и связанных с ним лиц и компаний.

Президент Украины Владимир Зеленский на следующий день ввел их в силу.

Теги:
#СБУ #Анатолий Шарий
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