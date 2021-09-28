СБУ взялась еще за троих учредителей "Партии Шария": подробности
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СБУ обвиняет указанных лиц в подделке документов.
Служба безопасности Украины сообщила об объявлении подозрения еще трем лицам, связанным с регистрацией "Партии Шария".
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что подозрение объявлено по ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов) УК Украины.
В СБУ отметили, что у правоохранителей есть достаточно оснований считать, что во время перерегистрации партии "Объединенная Украина" в "Партию Шария" указанные лица занимались фальсификацией документов и протоколов заседаний ради избрания "нужных" руководителей.
В настоящее время в суд направлены необходимые документы для избрания меры пресечения злоумышленникам, а СБУ продолжает поиски других причастных лиц.
Стоит напомнить, что партия была названа не в честь блогера Анатолия Шария, а его однофамильца — уроженца Днепра Виктора Шария. Он согласился дать право на использование своей фамилии за 500 долларов США. Сам он никакого отношения к деятельности указанной политсилы не имеет.
Как сообщалось ранее, 20 августа СНБО принял решение ввести санкции против Анатолия Шария и связанных с ним лиц и компаний.
Президент Украины Владимир Зеленский на следующий день ввел их в силу.
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