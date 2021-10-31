"Будьте как дома": Шарий засветился на фоне Кремля и собрал в комментариях армию ботов

Некоторые пользователи предположили, что Шарий приехал в Москву за зарплатой

Одиозный пророссийский блогер Анатолий Шарий засветился на фоне Кремля в Москве (РФ), где ранее фотографировалась невестка Кернеса, и очень обрадовал своим приездом россиян. Его засыпали похвалой и радостными воплями, а некоторые пользователи даже предложили Шарию идти в президенты России.

Соответствующее фото блогер опубликовал на своей странице в Instagram.

Анатолий Шарий приехал в Москву

Граждане РФ наперебой писали комментарии с восхищением: "Добро пожаловать!", "Как хорошо, что вы приехали", "в Украине полыхнет". Сложилось впечатление, что к Шарию на страницу пришла целая армия ботов, потому что смысл комментариев мало чем отличался. Апогеем стали сообщения в стиле: "Шария в президенты РФ", или же "Нам бы такого человека в России".

Среди огромного количества лести нашлась и пара-тройка адекватных комментариев. Люди писали об "удачной встрече Шария с Януковичем" и о том, что "Шарий поехал в Москву за зарплатой".

Стоит отметить, что пророссийский блогер Анатолий Шарий вместе с его женой Ольгой в Украине попали под персональные санкции СНБО, которые будут действовать три года. Шарий и члены его семьи сейчас пытаются их обжаловать.

Добавим, что в Украине Анатолия Шария подозревают в государственной измене и нарушении равноправия граждан. В нашей стране он объявлен в розыск. В последнее время Шарий проживает в Испании.

Ранее "Телеграф" сообщал, что СБУ сообщила об объявлении подозрения еще трем лицам, связанным с регистрацией "Партии Шария".