Пропагандиста Шарія затримали в Іспанії: перші подробиці

У СБУ наголошують: усі зрадники будуть покарані згідно із законом

Проросійського блогера Анатолія Шарія, підозрюваного в державній зраді, було затримано в Іспанії. Як відомо, у місті Таррагона політичного діяча "виявили" ще наприкінці березня. Затримання іноземними правоохоронцями було здійснено у середу, 4 травня.

Про це повідомив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко на своїй сторінці у Facebook.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Як стало відомо, іспанські спецслужби тісно співпрацювали з українцями. До затримання Шарія "приклали руку" і Офіс генпрокурора, і СБУ, і багато інших представників внутрішніх органів України.

"Це затримання — чергове підтвердження того, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання, це є невідворотним", — наголосив Дехтяренко, коментуючи новину.

Також у СБУ нагадали, що Шарія підозрюють відразу за двома статтями Кримінального кодексу України — ст. 111 та ст. 161. Це означає, що йому може загрожувати звинувачення у держзраді, а також порушення рівноправності громадян залежно від їхньої раси, національності, релігії, інвалідності тощо.

В Україні Анатолій Шарій попри наявність шанувальників офіційно вважається проросійським блогером та політиком. Вважається, що його однойменної партії могла фінансуватися іноземними (читай — російськими) структурами.

Нагадаємо, що в березні цього року українська влада офіційно заборонила функціонувати проросійським партіям. Серед них виявилися не лише одіозна "ОПЗЖ", а й "Партія Шарія".