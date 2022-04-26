Рус

"У передчутті обновок": у мережі висміяли фото вдів бойовиків "ДНР" із матдопомогою

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
652
Дружини вбитих на війні в Україні бойовиків Новина оновлена 26 квітня 2022, 15:04
Дружини вбитих на війні в Україні бойовиків

росія нібито почала виплачувати матеріальну компенсацію родинам загиблих військових

Вдовам вбитих на війні в Україні бойовиків "ДНР" під підпис видали по 10 тисяч рублів, що становить приблизно 4 тисячі гривень. Фотографії "вбитих горем" жінок, які демонстративно позують з двома купюрами та навіть посміхаються, почали ширитися в мережі.

Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram

Вдови російських "визволителів"
Вдови російських "визволителів"

Користувачі мережі шоковані зовнішнім виглядом росіянок. Більшість наголошує, що на вбитих горем жінок, які втратили своїх чоловіків на війні, вони зовсім не схожі. На багатьох фотографіях, які "Телеграф" знайшов в мережі, вдови бойовиків "ДНР" демонстративно позують та навіть грайливо посміхаються. Саме це, на думку українців, може свідчити про чергову брехливу прокремлівську пропаганду та розповсюдження фейків країною-агресором.

Матеріальна допомога вдовам загиблих "визволителів" з ДНР
Матеріальна допомога вдовам загиблих "визволителів" з ДНР

Тим часом українки під фотографіями відзначають, що ніколи б в житті не відправили коханих чоловіків воювати в іншу державу ні за які гроші світу.

Реакція користувачів мережі
Реакція користувачів мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у мережі насміхалися з російського окупанта, який загубив на війні в Україні не лише мобільний телефон, а й всі свої заощадження.

Теги:
#Компенсація #Війна #Солдат #Вдова
Російські бойовики активізувалися і у невизнаній "ПМР"
Політика
Придністров’я знову спалахнуло: що відбувається у невизнаній "ПМР" і що кажуть Україна, Молдова та Росія (оновлюється)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Російські бойовики активізувалися і у невизнаній "ПМР"
Придністров’я знову спалахнуло: що відбувається у невизнаній "ПМР" і що кажуть Україна, Молдова та Росія (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
У Бердянську тепер черги за найнеобхіднішим
Намагаються повернути місто в СРСР: у мережі розповіли про життя Бердянська в окупації (фото)
Дата публікації
Категорія
Британці та поляки знову стали на захист українських інтересів
Велика Британія та Польща завдали нового санкційного удару по росії
Дата публікації
Категорія
Монополії на тютюновому ринку довгий час забезпечували "пенсію" російським силовикам
Гроші українців – на потреби ФСБ: як тютюновий ринок роками фінансував "общак" силовиків Путіна
Дата публікації
Категорія
Запекле протистояння російським окупантам триває
Війна - день 62: росіяни тиснуть на Донбасі, а Україна запасається новітнім озброєнням