"У передчутті обновок": у мережі висміяли фото вдів бойовиків "ДНР" із матдопомогою

росія нібито почала виплачувати матеріальну компенсацію родинам загиблих військових

Вдовам вбитих на війні в Україні бойовиків "ДНР" під підпис видали по 10 тисяч рублів, що становить приблизно 4 тисячі гривень. Фотографії "вбитих горем" жінок, які демонстративно позують з двома купюрами та навіть посміхаються, почали ширитися в мережі.

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Вдови російських "визволителів"

Користувачі мережі шоковані зовнішнім виглядом росіянок. Більшість наголошує, що на вбитих горем жінок, які втратили своїх чоловіків на війні, вони зовсім не схожі. На багатьох фотографіях, які "Телеграф" знайшов в мережі, вдови бойовиків "ДНР" демонстративно позують та навіть грайливо посміхаються. Саме це, на думку українців, може свідчити про чергову брехливу прокремлівську пропаганду та розповсюдження фейків країною-агресором.

Матеріальна допомога вдовам загиблих "визволителів" з ДНР

Тим часом українки під фотографіями відзначають, що ніколи б в житті не відправили коханих чоловіків воювати в іншу державу ні за які гроші світу.

Реакція користувачів мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у мережі насміхалися з російського окупанта, який загубив на війні в Україні не лише мобільний телефон, а й всі свої заощадження.