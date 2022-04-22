"СБУ, не знущайся": поранений в Україні окупант вдома залишився без грошей, у мережі сміються

Окупанти їдуть на війну в Україну, сподіваючись заробити, а у підсумку залишаються без своїх заощаджень та з "підбитим" здоров'ям

російський військовослужбовець, який загубив мобільний телефон під час бойових дій в Україні, залишився без усіх своїх заощаджень. З банківських карток окупанта зникло близько 2,6 мільйона рублів. Інформація про абсурдний інцидент, який стався з одним з солдатів військових сил рф, шириться у російських Телеграм-каналах.

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Згідно з наявними відомостями, військовий з Краснодарського краю служить у вс росії за контрактом. На війні в Україні він отримав тяжке поранення, тож відправився додому, "зализувати рани" в одному з госпіталів у Самарі. Проте, отримана травма виявилася не єдиною проблемою, з якою довелося зіштовхнутися окупанту. Як виявилось, десь, на українській землі, загарбник загубив свій мобільний телефон. Він сподівався, що гаджет так і залишиться добривом для родючого ґрунту, але його хтось все ж знайшов і, отримавши доступ до банківського застосунку росіянина, зняв з його рахунків близько 2,6 мільйона рублів.

Хто саме виявився цим спритником наразі невідомо.

Дружина окупанта, дізнавшись, що коханий не лише не заробив грошей, беручи участь у так званій "спецоперації", а ще й залишив родину без усіх заощаджень, звернулася за допомогою до російських правоохоронців. Представники правопорядку зареєстрували заяву росіянки належним чином та відкрили провадження за фактом крадіжки.

У мережі користувачів повеселив інцидент, який трапився з окупантом. Українці жартують, мовляв, росіянам гроші тепер не потрібні, хай навчаються водити хороводи і співати "калинку-малинку", попиваючи самогон.

Дехто саркастично відзначає, що краще сидів би росіянин у своєму "мухос*анську" і на українські землі не тикався. А є й такі, хто жартівливо запідозрив у зникненні грошей росіянина українську СБУ.

Реакція користувачів мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, як один з російських загарбників, потрапивши у полон, вирішив подзвонити своїй дружині, проте замість слів підтримки дізнався, що кохана в цей момент якраз розважається з його товаришем по службі.