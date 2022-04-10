Полонений російський окупант зателефонував своїй коханій, та розважалася з його товаришем по службі (відео)

Росіянину перед попаданням у полон переїхав ногу інший окупант на БМП.

Один із російських загарбників, який потрапив у полон у бою на Київщині, зателефонував своїй дівчині, щоб розповісти про своє становище в Україні. Але з’ясувалося, що вона в цей час була з його товаришем по службі.

Відповідне відео опублікував журналіст Володимир Золкін на своєму YouTube-каналі.

Російський солдат Дмитро Степанов розповів, що травмував ногу під час бою — свій БМП переїхав йому кінцівку, здаючи назад. Після цього він лежав у окопі. Потім росіяни відступили, а Дмитра покинули. Степанов зрозумів, що потрапив в оточення, і здався ЗСУ. Під час розмови з журналістом окупант зателефонував коханій дівчині, щоправда, коли дізнався, що його друга половинка спілкується в цей момент з його товаришем по службі "таджиком", він сильно розлютився. Він наказав своїй дівчині Дар’ї не спілкуватися з "таджиком", проте все чудово зрозумів.

Відео із солдатом стало мемом:

До речі, "таджик" служив із Дмитром в одному взводі, в Україні він отримав поранення і повернувся до рф.

У мережі висміяли окупанта, на якого ніхто вдома не чекає.

У мережі висміяли російського окупанта, на якого вдома не чекають

Раніше повідомлялося, що місто Дніпро може стати стратегічною метою росіян у контексті боротьби за Донбас. До речі, в рф найближчим часом очікується дефолт.