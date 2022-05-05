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По Краматорську потужно вдарили ракетами: постраждали десятки мирних українців (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Наслідки удару по Краматорську Новина оновлена 05 травня 2022, 08:52
Наслідки удару по Краматорську

Руйнування торкнулися житлових будинків та цивільної інфраструктури

росія продовжує знищувати українські міста на Донбасі. У ніч на 5 травня вороги завдали чергового удару по Краматорську. Ракетами обстріляли центральну частину міста та житлові квартали.

Як повідомив міський голова Олександр Гончаренко, серйозно постраждали як мінімум три п’ятиповерхівки, дитячий садок та школа.

Пізніше стало відомо, що загальна кількість потерпілих будинків досягла дев’яти. Поранення отримали 25 людей, шістьом із них потрібна медична допомога.

Постраждав також один із промислових об’єктів міста.

Краматорськ — один із бажаних об’єктів для захоплення для росіян. Велике українське місто перебуває у вигідному становищі на карті та у його бік ведуть атаки з початку війни.

Карта атак на Краматорськ
Карта атак на Краматорськ

У мережі вже порівняли Краматорськ із Маріуполем, зазначивши, що містам на Донбасі росія приготувала його долю та масові руйнування.

У Краматорську раніше сталася одна з трагедій війни росії проти України — вороги обстріляли вокзал, внаслідок чого постраждали понад сотню людей, а загинули — 57 людей.

Згідно з картами бойових дій, на осі Донецьк-Луганськ йдуть запеклі бої з російськими загарбниками не лише на Краматорському напрямку. Як раніше писав "Телеграф", росіяни продовжили штурм заводу "Азовсталь" у Маріуполі, намагаючись взяти останній український оплот у місті.

Теги:
#Обстріл #Ракети #Краматорськ
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По Краматорську потужно вдарили ракетами: постраждали десятки мирних українців (фото, відео)
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